Cuando se pita más de lo que se celebra...

Decía Winston Churchill, fuente inagotable de frases certeras, aunque muchas no fueron realmente suyas, que un optimista ve la oportunidad en cada dificultad, mientras que un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. En ese péndulo se mueve últimamente el madridismo, que ya no sabe a qué atenerse, que ya no sabe si tiene más razones para el optimismo o para el pesimismo.

Más bien lo segundo, porque el equipo camina hacia otra temporada en blanco, precisamente la segunda temporada de Mbappé en la plantilla: esa anomalía tendrán que explicarla los libros de historia y sobre todo, aquellos que daban por hecho que con el francés, el Madrid sería un equipo imbatible.

(Para el optimismo, en cambio, apenas hay razones palpables en el Bernabéu: más bien están en Valdebebas, o en el juvenil, recién coronado en Europa: otra excelente hornada de futbolistas que saben que solo si cambia radicalmente el panorama del club podrán llegar al primer equipo).

Ese aire de fin de ciclo que presidirá los partidos del Real Madrid de aquí a final de curso solo tiene un responsable: Florentino Pérez. No es difícil imaginar que el presidente está agotando sus últimas vidas extra, como si su partida en el videojuego estuviera a punto de acabar. En el Madrid, dos años en blanco son tan insoportables como inaceptables.

Florentino Pérez deberá decidir hacia dónde quiere que vaya el Madrid. No lo tendrá fácil: se ha quedado sin red. Está a un paso de que el público del Bernabéu se gire hacia el palco y pida explicaciones.

De momento, el equipo salvó la papeleta ante el Alavés, pero en un clima extraño: pitos a Vinicius -rebajados por la actitud del brasileño, más comedido que de costumbre- y también a Camavinga, castigado por su expulsión en Múnich. Cuando en un estadio de pita más que se celebra, el problema es evidente.

Otra cosa es detectar el problema, afrontarlo y tomar soluciones que pueden parecer drásticas, pero que suelen ser necesarias...