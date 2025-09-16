Las pistas que dará Flick ante el Newcastle

Flick acabó muy satisfecho tras la goleada al Valencia / Dani Barbeito / SPO

Llega el primer partido grande de la temporada, grande por la competición, la Champions, y grande por el rival, el Newcastle, un adversario que marcará la auténtica medida del equipo de Flick después de los cuatro primeros partidos de Liga.

El jueves se verán las primeras pistas de lo que será el Barça esta temporada. Es para felicitarnos que el equipo llegue en su mejor momento tras el toque de atención del entrenador, que de esta forma marcó el primer gol de los seis que le cayeron al Valencia. Flick desactivó los egos y a Raphinha y Lewandowski, que marcaron dos goles cada uno, no pareció importarles demasiado calentar banquillo de inicio y salir en la segunda parte. Vamos bien.

El jueves será la gran prueba al respecto, tal vez no la definitiva, pero sí muy importante. Lewandowski está tranquilo pero quiere jugar los partidos grandes, es más, está previsto que los juegue. Pero ocurre que Ferran se ha ganado a pulso la titularidad y ya no les digo Fermín, pero es que De Jong, otro indiscutible, ya está recuperado y Olmo también reclama su plaza.

Lewandowski y De Jong son dos titulares, titularísimos, casi que intocables en estas circunstancias. La alineación del miércoles dará mucho de sí, y más teniendo en cuenta que si no puede jugar Lamine, todavía habrá otro que tendrá que saltar de la foto del siguiente partido. No es un problema, en todo caso, bendito problema, sino un factor de alta sensibilidad a tener en cuenta en la gestión. Y lo más importante: es la confirmación de que Flick cuenta con mucho más que once titulares.