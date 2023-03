Piqué vuelve como presidente

Gerard Piqué no ha vuelto al Camp Nou desde que el cinco de noviembre jugó su último partido ante el Almería. Dijo ese día, que era el momento de separar los caminos, tomar aire y volver con más fuerza.

Piqué acertó y la prueba es que Araujo, Koundé y Christensen han demostrado estar a un nivel muy superior al de los últimos partidos del central catalán. No es fácil para un futbolista decidir el día que te retiras. Muy pocos jugadores lo han hecho de la forma y manera de Gerard y, menos aún, cinco minutos antes de que te retiren. Unos se van a jugar a países con un nivel inferior y menos competitivo, otros se arrastran por los banquillos y pocos, muy pocos, se atreven a afrontar el momento del adiós definitivo.Piqué no ha vuelto a la que fue su casa desde entonces, ni ha visto un partido entero del Barça y apenas ha mantenido contacto con alguno de sus compañeros. Cuenta en ‘petit comité’ y se entiende que: ‘Necesitaba desconectar del Barça y del fútbol’. Eso sí, su desconexión no ha consistido en tomarse un año sabático en una isla paradisiaca. Todo lo contrario. Tiene dos prioridades que le ocupan hasta buena parte de su tiempo: sus hijos y la Kings League. Respecto a ese torneo criticado por muchos y adicto para otros está dedicando horas y dinero. Quizá le salga bien o acabe fracasando como le sucedió con la Copa Davis, pero nadie le negará que se ha inventado un nuevo espectáculo futbolístico que reúne cada semana a miles de seguidores.

La Kings League nunca superará ni sucederá al fútbol tradicional y quizá tenga un recorrido limitado, pero, de momento, está en boca de todos y el próximo domingo 26 de marzo llenará el Camp Nou para disputar la Final Four. O sea, que el ‘circo’, que denominó Javier Tebas, abarrotará uno de los estadios con más capacidad de Europa. Imagino que, a Piqué, que es provocador por naturaleza y, quizá, también algo rencoroso, no se le olvidaron esas palabras. La prueba es que ayer, como respuesta, colgó una pancarta gigante en plena Diagonal de Barcelona. ‘Que llenemos el Camp Nou les da mucho miedo’, dice el slogan en clara alusión al presidente de la Liga. Pues eso, que será divertido ver el regreso de Gerard Piqué al Camp Nou como presidente de la King’s. Lo hará micro en mano y sin filtro alguno. Veremos quien recibe, si recuerda algo de su etapa como futbolista o si es el inicio de su carrera a la presidencia del Barça…

Tres récords del Barça

El vicepresidente del área de márqueting del FC Barcelona, Juli Guiu ejerció ayer de presidente de Clippers y de director de Cap Roig presentando el cartel musical de este verano. Será un festival sonado con actuaciones como la del veterano Rod Stewart, de grupos como Simply Red o Taburete y de cantantes como Joan Dausà o Silvia Pérez Cruz. Aprovechando la ocasión, a Guiu se le preguntó por el Barça y vaticinó que si la cosa continua igual, este año habrá tres récords: El de venta de ticketing, el de visitas al museo y el de sponsoring.

Font ‘padrino’ de ‘People in Red’

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, se ha incorporado como ‘padrino’ de la organización de la Gala benéfica, ‘People in Red’, que cada año organiza la Fundación Lucha contra las infecciones que preside el doctor Bonaventura Clotet. La Gala se celebrará el lunes 8 de mayo en el Museo Nacional de Catalunya, será presentada por Andreu Buenafuente y tendrá las actuaciones de Miguel Poveda, el Mag Lari, mientras que el menú correrá a cargo del prestigioso chef catalán, Nandu Jubany.