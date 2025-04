Con los pies en el suelo

Flick y su plantilla afrontan una recta final de temporada que puede ser histórica / Valentí Enrich / SPO

Tenemos a la chiquillería en su ‘prime’, como dirían ellos. O quizá ya esté pasado de moda el concepto y a mí me ha pillado con el pie cambiado, que no me extrañaría. Van tan deprisa, crecen tan rápido y asumen responsabilidades tan jóvenes que a veces nos olvidamos que son chavales rozando la minoría de edad. Los vi en sus redes sociales, compartiendo todos las mismas fotografías tomadas en la terraza de un ático, y tuve la sensación que ya leemos otro idioma. En la calle y en el campo.

Ahí estaba el líder, Lamine Yamal, con sus inseparables Balde, Héctor Fort, Ansu y Gavi. Qué cinco jugadores tan distintos, en historia de presente, y tan parecidos en su pasado. Esta noche estarán todos en el campo. Titulares, suplentes y, como en caso de Fati, con un pie y medio fuera de él. Se medirán ante todo un Borussia Dortmund, casi el mismo equipo que disputó la final de la Champions el año pasado. Un rival eléctrico, con hambre, capaz de lo mejor y de lo peor y con sensibles ausencias en su ‘once’ titular. La juventud que se hacía fotos más cerca del cielo que del asfalto poco saben del pasado de los alemanes. Como de casi ninguno de los equipos a los que se enfrentan. Porque no han tenido tiempo de asimilarlo todo, porque aún les falta mucho callo y porque el oficio se aprende partido a partido, viaje a viaje y calendario a calendario.

Lo más curioso del caso es que estos chicos saltan al terreno de juego dejando los complejos en el arcén y con una voracidad poco vista últimamente por estos lares. Tienen un buen discurso fuera y una cabeza privilegiada dentro. Y aunque disfruten en las alturas, tienen los pies en el suelo.

La bendición y el santo al que reza el barcelonismo es al que ya es ‘su’ Hansi. Lo que tenía que ser la Liga de Mbappé lleva camino de convertirse en la de Flick. Aterrizó, asumió, gestionó y trabajó duro desde el minuto uno. Hoy se medirá al que fue su compañero de banquillo (él como segundo) que se jacta casi de haberle descubierto. De aquel ayudante de Kovac en el Bayern al de hoy media un abismo y el técnico del Dortmund sabe que también hay mucha hambre de triunfos en el staff técnico. Y si en lo deportivo el entrenador del FC Barcelona ha sabido dar con la tecla, tampoco falla poniendo a los suyos a cubierto de las tempestades que le llegan desde los despachos. Dudo que se abrace a ese “contra todo y contra todos” que enarbolan Joan Laporta, sus directivos y ejecutivos pero seguro que tiene claro que nada ni nadie se lo va a poner fácil al Barça.

Le imagino intentando descifrar los mensajes en X de Javier Tebas a la par que los comunicados del Real Madrid, su presión indisimulada a los árbitros y las guerras político-deportivas de unos y otros. Ni el Santo Job tuvo tanta paciencia como este Hansi Flick que ha conseguido ‘bunkerizar’ un vestuario al que le llueven chuzos de punta. Si no es que Lamine Yamal no marca, es que Raphinha ya no es el mismo porque está deprimido tras la derrota ante Argentina o enfadado con el mundo o que a Iñigo Martínez le duele más la extremidad de turno de lo que dicen los autodoctorados médicos de la capital. Lo dicho: santa paciencia.