No pierdan de vista a Orian Goren y Ebrima Tunkara: La Masia sigue produciendo oro

El Barça juega hoy contra el Basilea con mucho ruido en el mercado de fichajes. Las carpetas de Ferran, Rodri y Julián Álvarez están centrando todo el interés pero en la pretemporada hay un hilo conductor tan necesario como demasiado invisible.

Ni aficionados ni prensa dedican el tiempo que se merecen las promesas de La Masia que están superando un casting diario de Flick.

El entrenador alemán está encantado con ellos y aunque los detalles de las perlas del fútbol base barcelonista generan ilusión se habla mucho más de fichajes que de las joyas que siguen creciendo en la cantera blaugrana.

Hansi Flick, durante la pretemporada del Barça 2026/27 / Dani Barbeito

Para los jugadores de La Masia que no se han consolidado en el primer equipo estos partidos y entrenamientos son clave en sus carreras. La mayoría han vivido una experiencia que nunca olvidarán. Muchos ya están en dinámica del Barça Atlètic y saben que su realidad es ganarse el sitio a las órdenes de Belletti para poder entrar más adelante en la escena del primer equipo.

Cada pretemporada hay sorpresas agradables. El Dro de esta temporada que se asentará en el día a día con Flick es Brian Fariñas, un centrocampista completísimo que ayudará a tapar agujeros en el centro del campo. Al de Benicarló lo vamos a ir viendo en el curso dependiendo de las necesidades que Flick tenga en la zona ancha.

Ebrima Tunkara y Orian Goren son los otros dos centrocampistas que se están ganando la confianza de Hansi. Su temprana edad (16 y 17 años) hacen prever que su destino inmediato sea el Barça Atlètic pero mientras se mantengan con el equipo mayor hay que seguir disfrutando de ellos. A todos los culés que hoy sigan el Basilea-Barça en TV3 o Barça Play les diría que se fijen en cada movimiento y detalle del gambiano-catalán y del israelita.

Ebrima Tunkara apunta muy alto / FCB

Ebrima es puro nervio, verticalidad y descaro mientras que Orian es calidad a raudales e inteligencia pura. El ADN de la Masia es mucho más rico de lo que se cree y los centrocampistas que se producen son de perfiles variopintos. Todos tienen en común un gran talento y un don para jugar el balón pero no hay dos que sean idénticos. Si Brian Fariñas es el clásico medio que entusiama a los entrenadores por su eficiencia, Orian y Ebrima son dos talentos que conjugan estética y practicidad.

El Barça se reforzará con Rodri y De Jong querrá volver con ambición pero la capacidad de la Masia de seguir generando magníficos centrocampistas es admirable. Ebrima parece una mezcla de Lamine y Fermín mientras que Orian tiene detallitos de Pedri, Iniesta o Xavi.

Pretemporada Barça. orian goren. barça. pretemporada 2026/2027 . entrenos. entreno 2026/2027. ciudad deportiva joan gamper / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

Todos tienen puntos en común pero cada uno come a parte. Hansi Flick es como los buenos profesores que disfruta enseñando a los alumnos aventajados. Con los jugadores ya hechos toca gestionar los egos, cuadrar las cargas físicas y compensar el equipo en lo táctico pero con los más jóvenes el reto es más ilusionante.

Pulir a estos talentos inmensos es un trabajo que el técnico alemán asume con mucho entusiasmo y la prueba es que los descartes de los canteranos solo llegan cuando no hay más remedio. Hay entrenadores que solo utilizan a los canteranos para rellenar los vacíos que dejan las ausencias de los profesionales.

Flick no es de estos. Hansi disfruta como pocos de su labor como entrenador del Barça ya que este trabajo tiene como elemento añadido contar cada temporada con jóvenes hambrientos de éxito y sobrados de facultades.

Entrenamiento en el Stage de pretemporada del FC Barcelona 2026-2027 en las instalaciones de la selección inglesa de fútbol de Saint George’s Park Hotel Hilton en Birmingham UK Foto: Dani Barbeito. jordi pesquer . ebrima tunkara . brian fariñas . orian goren. barça. pretemporada 2026/2027 . stage . inglaterra . entrenos. entreno 2026/2027. St. George's Park / Dani Barbeito / SPO

Todos no caben ya que la competencia es alucinante pero Flick disfruta como un niño puliendo a los nuevos niños prodigios de La Masia. Ebrima y Orian son los que ahora nos pueden sorprender y deslumbrar pero lo mejor es que no son los únicos. En breve hablaremos y mucho de Jordi Pesquer.

Mientras nos distraemos con el 'mercato' los canteranos siguen a la suyo. La Masia sigue produciendo oro.