La figura de Marc-André Ter Stegen se ha ido agrandado tanto que se le ha terminado dando trato de intocable. El alemán, que a punto estuvo de irse cuando competía con Bravo, no solo es indiscutible en la Liga y la Champions, también a la hora de la verdad de la Copa y con la Liga ganada. Los éxitos del Barça esta temporada no se explican sin este Ter Stegen, el que ha recuperado su mejor nivel, pero, ¿quién piensa en Iñaki Peña? ¿tiene sentido que no esté jugando para que Ter Stegen pueda lograr un récord individual? La posición de Ter Stegen y el cuerpo técnico es legítima, pero el mensaje para el canterano es demoledor. Ya sabe que, haga lo que haga, su margen de maniobra es el que es.

¿Cómo puede no perder la motivación cuando sabe que está abocado, no solo a ser segundo portero, sino a no sentirse nunca protagonista? Es una situación compleja, una derrota que el propio Peña parece haber aceptado con deportividad: con 24 años está dispuesto a tener ese rol. O eso es, al menos, lo que se desprende de su decisión de renovar. Con este Ter Stegen, al mejor nivel de su carrera y aún con 31 años, parece inverosímil pensar que su situación cambiará. Así es la vida del segundo portero del Barça, seguramente el rol más difícil de la plantilla.

Hace falta mucha dureza mental para ir a entrenar cada día sabiendo que hay una brecha tan grande con el primer portero. Más aún sin algún gesto de los técnicos o del compañero con el que compites. Pero Ter Stegen nunca engañó a nadie: forma parte de esa estirpe de competidores feroces que no hacen concesiones. Su carrera, y su rendimiento, se entiende desde ese carácter insaciable.