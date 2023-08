El pico de los tontos del culo

“Tengo que disculparme, no me queda otra”, dijo el presidente de la Federación antes de coger el vuelo camino de España. La disculpa era obligada, pero erró en la declaración. Le quedaba otra salida: marcharse. La máxima autoridad de una institución como la Real Federación Española de Fútbol o cualquier personalidad con responsabilidades públicas no puede permitirse comportamientos como el mostrado en el palco de Sydney.

El fútbol español debería estar disfrutando de uno de los logros más importantes de la historia y anda envuelto en una polémica innecesaria que está dando la vuelta al mundo. El pico del presidente fue inadmisible, por muy buena relación de amistad que tenga con la futbolista, pero peor aún fueron las declaraciones en la COPE, horas más tarde, intentando justificar lo ocurrido. Rubiales acusó de idiotas, estúpidos y tontos del culo a los que criticaban el pico.

El presidente debe tomar nota de lo ocurrido y fijarse más en el comportamiento de sus futbolistas. Ellas son mujeres comprometidas que reivindican sus derechos. Mujeres con inquietudes que van más allá del fútbol. Él, por contra, fruto de esa máxima efusividad que ha argumentado, actuó como un macho ibérico.

Esperemos que Rubiales reflexione sobre lo sucedido y que a partir de ahora mida sus palabras y cuide sus modales. O sea, que se crea esa rectificación que parecía, seguramente, realizada a regañadientes.

En fin, que una victoria tan importante y sonada no puede quedar dañada por lo sucedido tras la final. Ahora toca disfrutar del momento, destacar los méritos de cada una de las futbolistas y aprovechar esa corriente de admiración para llevar el fútbol y el deporte femenino en general hacia el lugar que realmente se merece.

Pues eso, que Rubiales pidió perdón y el ministro Miquel Iceta mostró el descontento del gobierno con una dura declaración sobre lo ocurrido. De cualquier forma, lo realmente interesante sería conocer la opinión de la Reina Letizia…