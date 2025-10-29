El pico y la estrella

Lamine Yamal en los prolegómenos del Real Madrid - FC Barcelona de LaLiga 2025/26 / Valentí Enrich

Si Lamine Yamal dice “ay” le duele a media humanidad. Por no decir si viste con un pantalón o una camisa plagada de brillos o si se cuelga un bolso naranja de Goyard. El que puede -pocos- se lo compra. El que no, busca uno lo más idéntico posible ya saben ustedes donde.

Con la mayoría de edad recién cumplida, el chico sabe y se sabe el rey del mambo. En el concepto no solo incluyo el fútbol convencional. También caben los nuevos inventos, las marcas comerciales que lo aúpan, las novias mediáticas y una caverna ídem a la que el jugador del Barça proporciona las mejores audiencias.

El niño maravilla es un prodigio con el balón y con lo comercial. De ahí que fuera convocado el pasado jueves, setenta y dos horas antes del clásico, para participar en un ‘bolo’ de la Kings League. Y veinticuatro horas después para lanzar un penalti.

Entre bromas y veras, Lamine Yamal dijo que el Real Madrid roba. Lo apuntaron los medios de la capital en mayúsculas y, sobre todo, los veteranos del equipo merengue con los que comparte camiseta en la selección española. O lo que es lo mismo, que un Carvajal con el callo curtido entre el No-Do y Valdebebas, tomó buena nota de lo dicho por el chaval y lo trasladó a su vestuario.

Convencida estoy que Xabi Alonso no tenía ni idea pero el capitán madridista y el núcleo duro pactaron que, sucediera lo que sucediese, al niño le pasaban factura. De ello se dio cuenta al segundo Frenkie de Jong, que trató de quitar hierro a lo sucedido en el minuto 94. Pero la tangana ya era un hecho y su joven compañero, el centro de las críticas.

Los elegidos

“Pico de oro”, me decía mi madre con cierto tonito, entre feliz y preocupada. “Valdrás más por lo que calles que por lo que expliques”, me aconsejaba mi padre pocos días antes de debutar como periodista. Tenía cuatro años más que Lamine y me costaba morderme la lengua.

Pensaba que los elegidos -no era mi caso- llegaban a este mundo para decir lo que otros no teníamos más remedio que callar. Quizá el chico piense que puede con todo. Y el todo es demasiado grande, como ese Bernabéu que le esperaba con las uñas afiladas.

Me reconocía una amiga madridista hasta el tuétano que hacía mucho tiempo que no veía a la grada tan caliente. Le esperaban y le encontraron. Pero en el peor estado de forma posible. El escenario más negativo cuando has encendido tanto los ánimos. Casi desaparecido en el terreno de juego y con un Real Madrid que con poco y con cierta amabilidad arbitral logró la victoria, la estrella del FC Barcelona palideció.

Antes le habíamos visto con una pegada a su rostro. Un apósito que, cómo todo lo que prescribe, se hizo viral. Una cura tópica para granos, algo normal a su edad. Ver aquel astro en su rostro sumó otro ítem al ídolo post adolescente.

A eso le sumó el pico de oro horas antes del clásico y, tras la debacle, se le secó la labia y la espinilla. Pecados de juventud que no perdonan los que le esperan. Los mismos que celebraron un triunfo discreto, tras cinco ‘meneos’ históricos, como si fuera una Champions.