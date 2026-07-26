El pésimo trato del Barça a Ferran Torres

No logro entender cómo es posible que, a 26 de julio, todavía no se sepa si Ferran Torres renovará con el FC Barcelona, máxime teniendo en cuenta que su contrato expira el 30 de junio de 2027 y dentro de solo cinco meses, en enero, el valenciano sería libre para firmar por el club que lo deseara. Si eso ocurriera, sería imperdonable.

Lo diré alto y claro: si el FCB ha permitido que se produzca esta situación es porque no considera a Ferran Torres un jugador imprescindible y prioritario. Y salta a la vista que no le ha querido renovar, entre otras cosas, porque si lo hace tendría que pagarle al Manchester City un ‘bonus’ de siete millones de euros.

Deco quiere jugar con ese ‘cromo’ a su antojo. Está en su derecho, pero tendrá que asumir las consecuencias. Ha preferido fichar a Gordon y Adeyemi antes que cerrar esa carpeta. Si Cubarsí, Lamine Yamal, Pedri o Fermín hubieran estado en la misma situación que Ferran (fichaje estrella de Mateu Alemany y Xavi Hernández), no tengan la más mínima duda de que antes del Mundial ya habrían prolongado sus contratos.

¿A qué está jugando Deco con Ferran Torres? Si sabía que Lewandowski no seguiría en el club por edad y rendimiento, ¿por qué no asegurarse un '9' de su calidad y fiabilidad que a sus 26 años está en la plenitud de su carrera? ¿Acaso Deco lo arriesga todo al fichaje de Julián Álvarez convencido de que podrá vender a Ferran por un buen precio para que la ‘clatellada’ sea menor?

¿Está seguro Deco que Ferran aceptará ahora un traspaso sabiendo que en un año queda libre y podrá percibir la prima de fichaje y un suculento contrato? Ahhh, claro, claro, si eso pasara, si no aceptara ese traspaso, entonces los palmeros del reino atacarán a Ferran diciendo que es un egoísta, que solo piensa en él y que traiciona al Barça. ¿Sí?

Es incomprensible que el internacional azulgrana no renovara antes del Mundial

Sepan ustedes que el Barça y otros clubs, son especialistas en detectar y hablar con jugadores ‘top’ a los que les quedan pocos años para vencer sus contratos. Los ‘bloquean’ con un documento privado donde se pacta una importante prima de fichaje al ser ‘agentes libres’ y así asegurarse que no prolonguen sus compromisos. Una política deportiva que está de moda. Entre otros muchos, lo han hecho el Real Madrid con Mbappé, Alaba o Rudiger y el FC Barcelona con Íñigo Martínez, Christensen, Eric García... ¿y se acuerdan de Luis Enrique siendo jugador del Real Madrid?

Ferran Torres y Pedri besan la Copa del Mundo tras vencer en al final del Mundial 2026 / Europa Press

Por lo tanto, si Ferran Torres tomara la decisión de no renovar por el FCB e irse libre y gratis a 30 de junio de 2027, no estaría haciendo nada que no hubieran hecho otros futbolistas y que no promoviera e incentivara el Barça. Es decir, el club azulgrana probaría de su propia medicina y no tendría derecho alguno ni a quejarse ni a iniciar ninguna campaña contra del jugador, que ya sabemos cómo se las gastan algunos por estos lares.

Otros escenarios

Sin embargo, existen otros escenarios perfectamente factibles que no deben descartarse. Si es cierto que el PSG quiere a Ferran Torres y el FCB aceptara el traspaso, también sería una pésima noticia para el club azulgrana. Primero, porque reforzaría a un rival directo en la lucha por la Champions League. Y segundo, porque económicamente tampoco sería la operación del siglo. ¿Cuántos millones de euros estaría dispuesto a pagar el PSG por un futbolista que acaba contrato en un año?

No me cabe la más mínima duda de que, a partir de ahora, ocurrirá lo que más le convenga a Ferran Torres, y es justo que así sea, porque la sartén por el mango la tiene él. En esto, el Barça y Deco ya han perdido, digan lo que digan y pase lo que pase.

Es verdad que, a pesar de todo lo que se ha publicado y dicho, tampoco deberíamos descartar una operación con el Atlético de Madrid. Si el club colchonero creyera que Ferran es un jugador prioritario, también existiría la posibilidad de que pactara con el FCB el traspaso de Julián Álvarez. Solo sería posible, creo, si se produjera un intercambio de futbolistas: Ferran más una buena millonada, que estaría entre los 50 y los 100 millones de euros. Y aquí, que cada uno opine si esa operación sería inteligente o no desde el punto de vista azulgrana.

Por cierto, que en el Metropolitano aún se están riendo cuando al FCB se le ocurrió en primera instancia la idea de pedirle al Atlético de Madrid que aceptara el pago del fichaje de Julián Álvarez en quince años. Lo nunca visto.

Julián Álvarez, en una foto de archivo durante el Mundial 2026 / EFE

El ninguneo de Torres

Por encima de todo, y pase lo que pase a partir de ahora, lo que más ofende es ver como algunos han ninguneado a Ferran Torres y no le han dado el valor que merece como futbolista. ¿Julián Álvarez es mucho mejor que Ferran Torres? ¿Quién ha hecho mejor Liga y mejor Mundial, el de Fois o el de Calchín?

A ver, señores, que Ferran Torres no es ningún ‘xitxarel•lo’. Estamos hablando del máximo goleador del Barça de la Liga 2025-2026 (16 goles) empatado con Lamine Yamal, ambos ‘Trofeo Zarra’. Julián marcó ocho en 29 partidos y dos de penalti.

Le duela a quien le duela, Ferran es un futbolista extraordinario, con una ristra de títulos que para sí la quisieran muchos (solo le falta la Champions), con 63 partidos internacionales a sus espaldas, 24 goles marcados y que, miren por donde, uno de ellos le dio la segunda Copa del Mundo a España. Por supuesto, mi máximo respeto por la trayectoria de Julián Álvarez, porque también es otro futbolista fantástico con un gran palmarés.

Lo que ocurre es que el simple hecho de estar hablando ahora de la situación de Ferran Torres, a finales de julio, es grave e incomprensible. Él no se lo merece. Y el Barça, tampoco.