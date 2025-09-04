A pesar de todo vamos bien

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta a su llegada al palco de Vallecas / AP Photo/Manu Fernandez

Terminó el mercado de fichajes y hay que reconocer que las gestiones desde la dirección deportiva del club han sido muy positivas. La oposición que se mueve en la sombra no podrá agarrarse al capítulo de fichajes como objeción porque el Barça ha fichado bien: Joan García, un porterazo a un muy buen precio; ha conseguido la cesión de Marcus Rashford y ha incorporado a un prometedor Roony Bardghji por poco más de dos millones de euros.

Y lo que aún es mejor, ha conseguido mantener en el club a la mayoría de la joven plantilla si exceptuamos la inesperada, aunque comprensible, marcha de Iñigo Martínez. Así que la junta de Laporta, en lo que se refiere a fichajes, ha demostrado manejarse con prudencia, habida cuenta de la mala situación económica que soporta el club.

Capítulo aparte son las obras del Camp Nou. Se sabe que existe entre ayuntamiento y club un pacto de no agresión y unas ganas de posibilitar dentro de lo admisible las licencias pertinentes que permitan inaugurarlo lo antes posible, al menos parcialmente. Les interesa a todos: al club por lógica y al ayuntamiento por lo que supone para la ciudad. En teoría, cuando se publique este artículo ya debería saberse si el día 14 se jugará contra el Valencia en el Johan Cruyff o si se hará ya en las nuevas instalaciones del Spotify Camp Nou. El caso es que las dichosas y necesarias obras están siendo una piedra en el zapato de esta junta que ha ido dando algunos tumbos que no han precisamente favorecido su imagen.

En lo deportivo, nada que objetar, el empate en Vallecas no ha de generar ningún síntoma de nada, a pesar de las misteriosas declaraciones de Flick con respecto a ciertos egos de la plantilla. La plantilla está bien, incluso Gavi y Fermín se han propuesto dar una imagen de 'buenrollismo' entre ellos, y si el parón de selecciones no nos lesiona a nadie, estoy seguro de que en los próximos partidos de liga el equipo nos obsequiará con tardes de buen fútbol y muchos goles.