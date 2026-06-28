¿Puede permitirse el Barça a Julián Álvarez por 150 millones?

Albert Masnou lo ha escrito en Sport: igual es el momento de plantearse jugar con Lamine Yamal de falso 9. El verano es largo, y quién sabe cómo terminará el mercado de fichajes, pero en el serial alrededor del posible fichaje de Julián Álvarez hay algo inquietante para muchos culés: ¿merece la pena gastarse más de cien millones de euros en el delantero argentino en estos tiempos de rigor económico?

Los precedentes de fichajes centenarios del Barça no son buenos, y eso pesa en el estado de ánimo. Los 148 millones de Dembélé, los 135 de Coutinho y los 120 de Griezmann (con el agravante de que regresó al Atlético de Madrid por 20 millones) son tres precedentes nefastos de grandes inversiones fallidas. El gasto en sus fichajes no solo no se tradujo, ni de lejos, en un rendimiento sobre el césped acorde con su caché, sino que contribuyó a la grave crisis económica de la que el club aún no se ha recuperado. Ahora que aparecen brotes verdes (con grandes asteriscos, como el crédito por la reforma del Camp Nou), la verdad es que da respeto la idea de gastar más de cien millones de euros en un jugador que no va a ser la estrella indiscutible del equipo, ya que esa posición le corresponde, sin discusión, a Lamine Yamal.

Evolución deportiva

Más allá de la preocupación por el debate económico, está la vertiente deportiva. Tanto el público como la crítica asumen que la evolución deportiva de Lamine Yamal pasa por centrar su posición, como en su momento hizo Leo Messi. El movimiento no se cuestiona; la duda es cuándo. ¿Vale la pena una inversión astronómica en un jugador para que ocupe un espacio que solo es cuestión de tiempo que pase a ser el de la estrella del equipo? El debate es legítimo. Bien sabe el Barça que comprar cromos multimillonarios (de nuevo, Griezmann; más atrás en el tiempo, Ibrahimović) suele ser un mal negocio.

Y, de forma más concreta, como futbolista, ¿Julián Álvarez vale 150 millones? Más allá de que el precio no lo ponen los futbolistas, sus números no lo acreditan. En el mano a mano con Haaland en el Manchester City perdió, porque era suplente; en el Atlético de Madrid, sus cifras no son rutilantes. Este año, por ejemplo, ha marcado un gol menos que Ferran Torres y ha dado seis asistencias más. Estas cifras no le bastan a Ferran Torres para ser titular indiscutible. ¿Justifican 150 millones por Julián Álvarez?

Hay que tener en cuenta el potencial, por supuesto, y en ese aspecto Julián Álvarez es un futbolista prometedor e ilusionante dentro del contexto del estilo de juego del Barça de Hansi Flick. ¿Valen esa promesa y esa ilusión 150 millones? La pregunta tal vez sea otra: ¿puede permitirse el Barça pagar 150 millones por un jugador que hoy no se sienta en la mesa de Haaland, Mbappé y Harry Kane, por citar a los tres grandes delanteros centros del momento? ¿Puede permitirse el Barça pagar 150 millones por una esperanza, por más fundada que sea?