¿Qué perfil debe tener el '9' de este Barça?

Todas las posiciones en un equipo tienen mucha importancia, pero la de delantero centro —hombre gol— exige un plus en el rol. De esto nos damos cuenta cuando estamos en los mercados de fichajes, en verano e invierno, donde la cotización de los delanteros es más alta que la de los demás futbolistas.

Enrique Castro 'Quini' / SPORT

En el pasado, la exigencia de un punta era marcar goles, sin mucha movilidad, rematador de área, ser hábil en las anticipaciones, con importancia en el juego aéreo y, en segundo plano, la calidad técnica, porque el delantero no participaba mucho en el juego asociativo (Gerd Müller, Lineker, Careca, Quini, Santillana, etc.).

En el fútbol actual, y sobre todo en los equipos grandes, hablando del Barça, es imprescindible tener un delantero centro capaz de salir y actuar fuera del área, caer a la banda, asociarse en el borde del área y dentro, asistir con precisión y, evidentemente, ser efectivo en la finalización.

Erling Haaland, en Wembley / TOLGA AKMEN / EFE

Es decir, un punta bien dotado técnicamente, que tácticamente participe en la construcción y también en las transiciones defensivas en la primera presión. Por esta razón, cada vez los clubes fichan delanteros polivalentes, capaces de jugar en varias posiciones, con exigencia de crear ocasiones, asistir, ser solidarios en fase defensiva y no solo marcar goles.

El perfil de un delantero centro en el Barça

Hay que tener en cuenta el sistema de Hansi Flick para definir qué tipo de delantero encaja en las exigencias del juego. También queda muy claro que el equipo está por encima de cada jugador y que el objetivo primero es el juego del equipo en todos los sentidos; que el grupo gane títulos y que las individualidades se deben adaptar y estar en función del rendimiento del equipo.

Es evidente que cuanta más calidad individual tienes, a priori el equipo debe funcionar mejor, pero Hansi Flick ha implantado una mentalidad ganadora con el objetivo de ganar títulos a través del funcionamiento y la actitud del equipo: sumar en el terreno de juego en ataque, en actitud defensiva y también dentro del vestuario.

Este Barça, la gran mayoría de los minutos del partido, juega en campo contrario, con líneas juntas, rápida circulación de balón, y la figura del delantero centro es muy específica. Hasta ahora, en esta posición hemos visto a Robert Lewandowski, Ferran Torres, Marcus Rashford, Dani Olmo y Raphinha, y todos ellos tienen calidad futbolística, pero son muy diferentes.

Al ser dominador de los partidos, el Barça obliga a retroceder al rival, los espacios dentro del área y alrededores son muy reducidos y esto requiere tener un delantero centro muy bien dotado técnicamente y con velocidad mental para pensar y ejecutar muy rápido. El control, sobre todo el control orientado de balón, es imprescindible.

La capacidad de jugar con pocos toques; mejor dicho, la lectura de juego, es clave. Hoy en día, un punta que carece de juego asociativo en todas las zonas en ataque, evidentemente sobre todo dentro del área, al Barça no le suma y es un requisito imprescindible, porque hay que leer las intenciones de Lamine Yamal, Pedri, Raphinha, Olmo, Fermín López, etc. Sobre todo, saber ejecutar paredes bien medidas y precisas es necesario.

La movilidad y el desmarque para crear espacios libres, arrastrar a los centrales y confundir (Luis Suárez) es un talento que no tienen todos los nueves. El Barça tiene jugadores muy hábiles para entrar desde la segunda línea a finalizar y el delantero debe tener esta habilidad.

Espacios muy reducidos

Además, en muchas ocasiones vemos al 9 del Barça bajando entre líneas o al medio campo, y es necesario saber interpretar el cambio de rol, de actuación, sin retener demasiado el balón; saber jugar de espaldas a portería (Lewandowski). Es habitual ver al 9 del Barça bajando a la banda y, si el jugador es desequilibrante, tanto por fuera como por dentro (Rashford), le da varias opciones a Hansi Flick para confeccionar el equipo; es un plus.

Como hemos dicho, el punta del Barça vive en espacios muy reducidos, está muy presionado de cerca; el regate y la ejecución en pocos centímetros es una habilidad que debe caracterizar a un 9, porque es su hábitat de actuación. Pero también ser ambidiestro, poder rematar y finalizar con las dos piernas, es un punto que suma en la calidad del punta.

El juego aéreo es importante, aunque la mayoría de goles el Barça marca a través de asistencias poco elevadas, salvo en un córner o falta lateral a favor, y delanteros como Romário han marcado muchos goles sin destacar en el juego aéreo. Por supuesto, el olfato de gol: intuir dónde caerá el balón, sintonía con tus compañeros en tus movimientos, primer o segundo palo en acciones de centros laterales, es talento, y los que lo tienen es un privilegio tenerlos (Eto’o).

Habría que sumar ser veloz, con notable cambio de ritmo. Es importante porque en los grandes partidos, contra equipos top, se generan espacios abiertos y el punta del Barça debe tener esta característica física para salir al contraataque (Mbappé).

Por otro lado, emocionalmente el 9 del Barça debe tener capacidad de gestionar con serenidad los baches —partidos sin marcar—, así como los éxitos marcando goles con continuidad, ser muy alabado, que en muchas ocasiones es más complicado soportar que ser criticado.

Y, por último, en el fútbol actual es muy importante que el equipo sepa defender en bloque y el delantero centro es el primero que presiona, especialmente a los centrales contrarios, para tapar líneas de pase y participar en las transiciones defensivas y activamente en la recuperación de balón. Esto supone más desgaste físico, pero es imprescindible en el fútbol moderno: ser solidario y generoso.

Es evidente que la prioridad del delantero centro es marcar goles, pero es igual de importante que, con su estilo de juego, encaje en el sistema requerido por las características del equipo en todos los sentidos. Como jugador más adelantado, depende de la elaboración y creación del equipo y su efectividad depende mucho de las ocasiones y asistencias creadas por sus compañeros.

En el Barça se generan muchas ocasiones, pero hay muchos jugadores que tienen capacidad de marcar y la clave es buscar equilibrio en las llegadas y prescindir del egoísmo en los últimos metros, y aquí es muy importante el papel del nueve del Barça. El Barça gana títulos, y ese es el objetivo: en equipo.

Los números del 9 en el Barça

En estos momentos es líder de la Liga y los goles están repartidos: Lamine 14, Ferran 12, Raphinha 11, Lewandowski 11, etc. En la Champions está en cuartos de final: Fermín 6, Lamine 5, Rashford 5, Raphinha 3, Lewandowski 2, etc. En las dos competiciones, el 9 del equipo no es el máximo goleador y el equipo puede ganar los dos títulos. Es muy importante tener un 9 con mucha calidad y efectividad, pero ¡¡en el Barça debe estar en función del equipo si queremos ganar títulos!!