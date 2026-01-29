Pere Romeu también es prioridad

La celebración de la Supercopa dejó una imagen tan especial como significativa. Mientras Pere Romeu atendía a Laura Brugués en directo en TV3, Alexia Putellas se acercó a la zona de flashes, interrumpió la entrevista con una sonrisa, cogió al entrenador del brazo y se lo llevó unos metros más allá para organizarle un manteo entre jugadoras y cuerpo técnico. Después, Pere volvió tranquilamente a su sitio y siguió respondiendo. Nada forzado. Nada impostado. Todo natural. La escena resume muchas cosas. La unión del grupo. La complicidad entre plantilla y staff. Y, sobre todo, el respeto que el vestuario siente por su entrenador. Por eso hoy toca hablar de Pere Romeu. Y poner en valor su trabajo.

Desde que asumió el banquillo tras la marcha de Jonatan Giráldez, en un inicio de temporada marcado por un contexto nada sencillo, su figura ha estado durante meses bajo sospecha. El curso arrancó prácticamente sin pausa tras los Juegos Olímpicos, con muchas jugadoras sin descanso real y con un equipo todavía en proceso de reajuste. Quizá era inevitable. Pero también injusto.

Cuando en junio me preguntaron si era entrenador para el Barça y si debía seguir siéndolo, respondí sin dudar que sí. Y lo hice porque creo que Pere tiene todo lo que debe tener un entrenador del Barça. Fútbol, ideas, sensibilidad con el juego y una manera de entender el club muy alineada con su ADN. Es verdad que la temporada pasada hubo momentos en los que quizá le faltó algo. No de fútbol, sino de experiencia como primer entrenador de primer nivel. Especialmente en la gestión de grupo y de plantilla. Pero eso también se aprende. Y Pere lo ha ido aprendiendo con los meses.

Este año, en cambio, el equipo está dando una grandísima imagen. Y él también. En el juego, en los resultados y en el discurso. Ha sido claro cuando ha tenido que serlo, también valiente, como cuando señaló el arbitraje tras la semifinal de la Supercopa. Gestos que hablan de personalidad y de liderazgo. Cuando tanta gente que ha trabajado con él —en el Barça o fuera— habla maravillas de su capacidad, su trato humano y su manera de trabajar, no es casualidad. Y si además está rodeado de un staff de altísimo nivel, el resultado es el que se está viendo.

Hoy los datos acompañan. Líder absoluto en Liga. Campeón de la Supercopa. Primero en la fase de liga de la Champions. Y todo ello con una plantilla corta y sin el margen de gasto de otros gigantes europeos que han fichado sin límites. No se ha puesto suficientemente en valor. Pero más allá de los números, está el crecimiento de las futbolistas. La mejor versión de Claudia Pina o de Vicky López tiene mucho que ver con Pere. Que jóvenes como Serrajordi, Aïcha, Sydney o Carla Julià estén compitiendo a nivel élite no es casualidad. El talento existe, sí. Pero alguien tiene que creer en ellas, darles minutos, continuidad y confianza. Y ese alguien es el entrenador.

Hablamos mucho —con razón— de renovaciones de jugadoras importantes. De Alexia, de Ona, de Graham, de Mapi, de Salma. Pero se habla poco del eslabón que sostiene todo el proyecto. Pere Romeu termina contrato en junio. Y su renovación debería ser prioritaria. La planificación deportiva empieza por el banquillo. Por saber quién liderará el camino. Pere se ha ganado ese derecho. Por trabajo, por evolución y por la conexión que ha construido con su equipo, que sigue pareciendo imparable. Ofertas no le van a faltar y que no vaya a ser demasiado tarde. Hay clubes obsesionados con todo lo que hace el Barça. Que el Barça esté atento a lo que tiene en casa sería la mejor noticia. Porque Pere Romeu no solo dirige. También construye