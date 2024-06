Pere Romeu: un acierto total

Pere Romeu, nuevo entrenador del Barça / FCB

El nombramiento de Pere Romeu como nuevo entrenador del Barcelona refleja a la perfección aquello de “la feina ben feta” por parte del club azulgrana. Todo lo que implica el anuncio del nuevo técnico, tanto la elección como la gestión, se ha hecho de diez.

Empecemos por lo segundo. Hasta que Jonatan Giráldez no ha pisado Washington, se ha vestido con el polo y la bufanda del Spirit y se ha puesto a trabajar con su nuevo equipo, el Barça no ha comunicado oficialmente que Pere Romeu era su sucesor en el banquillo culé. Parece una tontería, pero no lo es.

Lo sabía, de manera oficial, quien lo tenía que saber. Pere ha participado en la planificación de la próxima temporada -y las siguientes- con la dirección deportiva desde que supo que sería él el nuevo técnico. Y todas las futbolistas -tanto las del Barça como las que estaban y están en la agenda de fichajes- lo sabían. Pero Jonatan ha podido ser el protagonista hasta el último día y saborear el gran éxito de esta temporada.

Pere, por su parte, se ha mantenido totalmente alejado de los focos durante todo este tiempo. Perfil bajo y a lo suyo. Seguía viendo, estudiando y analizando los partidos desde lo alto de la grada, en silencio. Y hoy, por primera vez, ha hablado en Barça One. Una entrevista, por cierto, muy buena, en la que demuestra una gran capacidad comunicativa. Muy importante en un entrenador.

En cuanto a la elección, impecable. No tenía sentido buscar fuera. No hay nadie mejor que los de dentro para asumir este reto titánico y esta enorme responsabilidad. Solo hay que buscar fuera lo que no hay en casa. Y si la Masia de jugadores y jugadoras ha dado tantos éxitos, la de entrenadores, también.

La línea continuista ha llevado al Barça a la gloria. Y no es solo Pere el que confirma esta apuesta. Es también Rafel Navarro, que acompañará al barcelonés en el banquillo y que ya fue el segundo de Cortés y de Giráldez. Y la gran mayoría del ‘staff’ actual. Y Oscar Belis, el técnico del filial, que también seguirá al mando del ‘B’, premio a “la feina ben feta”.

Por lo que cuentan los que han trabajado con él, Pere es un grandísimo entrenador y una enorme persona. Conoce perfectamente al equipo y a las jugadoras para dar continuidad a la dinámica ganadora y al buen fútbol de los últimos años. Tiene una excelente relación con las jugadoras, pero él mismo apunta que cuanta más confianza tienes con ellas, más exigente puedes ser.

Dice que lo que más le gusta, y ya lo ha hecho estos tres años, es dirigir entrenamientos para buscar la mejora individual y colectiva y hacer el trabajo de análisis y táctica. Quiere dejar su propio sello en el equipo y sabe que el listón está altísimo, y que lograr lo que se ha logrado esta temporada es muy complicado, pero que repetirlo es más difícil y que ésta es su motivación.

Tiene muy claro lo que ha venido a hacer y cómo llevarlo a cabo. Y reconoce que poder entrenar al club de su vida y en casa es algo que lo hace muy feliz. Si Gavi dice que es “el mejor” -en Instagram- es por algo. Lo sabe muy bien. Y su carta de presentación es inmejorable