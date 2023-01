Perder en Girona es una hecatombe

El titular de este artículo es de Xavi Hernández. Se lo copié tras escuchar la rueda de prensa que el entrenador del Barça ofreció ayer en la Ciudad Deportiva. No obstante, lleva toda la razón el técnico azulgrana. Decía siempre, Pep Guardiola, que el fútbol no tiene memoria y tampoco se equivocaba. Tiene uno la corazonada que Xavi no tendrá el respaldo y la confianza del barcelonismo hasta que logre ganar la Champions. Y, eso, claro, es muy complicado. Mucho.

El propio Guardiola que ha desplegado con el Bayern y el City el mejor fútbol de los últimos años en Europa y que se ha llevado cuatro de las últimas cinco Premiers no ha logrado volver a ganar la Champions desde que dejó el Barça. Ya no es cuestión de confeccionar un equipo a base de talonario como el PSG, o de tener el mejor entrenador como el City, en el fútbol actual hay otros variables como la competitividad o el factor suerte que pueden marcar una temporada o una final. Así que Xavi debe armarse de paciencia y empezar a asumir que entrenar al Barça tiene más de padecimiento que de disfrute. Solo hay que ver los ejemplos del propio Pep o de Luis Enrique. Los dos técnicos más laureados de los últimos tiempos y que abandonaron sus puestos exhaustos, sin ideas y con muchos más años encima que los realmente vividos en el banquillo del Camp Nou.

Por tanto, como siempre, hoy también toca ganar. De lo contrario volverán a surgir las dudas. La ventaja que tiene Xavi es que conoce bien la casa y ha vivido y sufrido todos estos vaivenes en sus propias pieles y en diversas ocasiones. Quizá todo el entorno culé debería ser algo más condescendiente con el entrenador. Eso no quita que se le deben exigir resultados y el mejor juego posible, pero no podemos ir destruyendo entrenadores cada dos por tres. Nos hemos olvidado ya que todo el barcelonismo aplaudió la llegada de Valverde, también la de Quique Setién, especialmente los más cruyfistas, y Koeman recibió el elogió generalizado el día que firmó como entrenador del Barça.

El hecho es que nunca antes había escuchado a un entrenador de una Liga importante y que ocupa el primer puesto de la clasificación, decir que si perdían contra un equipo de media tabla sería una hecatombe. Nunca. Me parece inaudito. Y eso que aun saliendo derrotados de Girona seguirán siendo líderes al margen de lo que haga el Madrid. Pues lo peor de toda esta historia es que Xavi lleva razón. Si hoy pierden será una hecatombe. Eso sí, si ganan con gol de Dembélé, el francés ya será mejor que Mbappé. En Can Barça no hay término medio…