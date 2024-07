Pep y Haaland nos descubren al Barça de Hansi Flick

Haaland y Guardiola, en un partido del Manchester City / EFE

Entre Eurocopa y Juegos Olímpicos ha sido un verano en el que hemos visto mucho a los futbolistas del Barça pero no vestidos de blaugrana. Casi no les hemos podido ver entrenar y jugaron un partido amistoso contra el Olot a puerta cerrada. Y ahora ya sin anestesia, esta madrugada se pondrán la nueva camiseta, que tenemos ganas de verla en acción, para medirse a todo un Manchester City.

Siempre es un placer reencontrarse con Pep Guardiola, pero es un espejo muy complicado para Flick pero muy apetecible para el público, veremos si es más eufórico el alemán o el catalán, si el nuevo técnico del Barça es de gesticular o más un hombre tranquilo mientras está en el banco. Tenemos muchas ganas de ver al equipo en marcha pero el rival asusta, Haaland llega entonado, descansado y habiendo marcado ya goles en esta pretemporada.

En estas previas es normal encontrarse equipos que ya llevan más tiempo trabajando, pero en este caso no es un equipo amateur de Holanda, es todo un Manchester City con Pep Guardiola al mando.

Cerca de las doce de la noche tendremos el primer once de Hansi Flick, está claro que le faltan muchos futbolistas, pero veremos la primera declaración de intenciones, dibujo y propuesta de fútbol. Los peones no serán muchos de los que luego tendrá a sus órdenes durante la temporada, pero quedará eso como el primer once.

Lewandowski ha sido el primer jugador en tomar la palabra en la gira, discurso elegante y de responsabilidad, sabe que el equipo se juega mucho este año y ha dejado claro que son conscientes del reto.

Por cierto, sin Sergi Roberto queda una vacante en el cuarteto de capitanes, el polaco conoce a Flick y quizás sería una de las opciones. Ayer demostró delante de los micrófonos que está más que preparado para el reto.