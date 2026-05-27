Pep Guardiola: el descanso de un genio

Largo fin de semana de emociones en Manchester. Pep Guardiola dijo adiós al City de una manera muy especial demostrando que, más allá de los títulos, lo que ha conseguido el técnico catalán es llegar al corazón de los aficionados. La historia dirá que en diez años ha sumado veinte títulos para los ‘blue’ pero también hablará de la manera en que todo sucedió y del orgullo que sintieron los aficionados por vivir el fútbol desde la diferencia.

Solo Guardiola podrá explicar como vivió las dos fiestas, la del domingo tras la última jornada de Liga y la del lunes, en la rua por las calles con traca final en el estadio, con toda la família cerca. Su nombre seguirá muy presente ya que el club prepara una estatua y una grada en su honor. Inglaterra cuida bien a sus mitos.

Ver el trayecto de Guardiola en Manchester refuerza la idea del gran fracaso del Barça que en 2012 no supo entender su dimensión y permitió su salida aceptando como bueno el argumento de que se había vaciado tras cuatro años de exitosa labor.

Por supuesto que trabajó al límite, como después hizo en el Bayern y, desde luego, en Inglaterra, pero con la diferencia de sentirse valorado y reforzado en sus planteamientos o, como lamentablemente sucedió con el presidente Sandro Rosell entonces, teniendo que escuchar aquello tan simple de que, con aquel equipazo cualquier entrenador ganaría títulos.

¡Qué caprichosa es la historia! Cualquier persona que conozca a Guardiola reconoce, en cinco minutos, que es especial y que su trayecto va mucho más lejos que de simples títulos (a pesar de haber sumado 42 y situarse a ocho del más ganador de todos los técnicos, Sir Alex Fergusson, eso sí, en 21 años menos de carrera).

La historia recordará Guardiola por sus títulos pero, sobre todo, por su obra

Ferran Adriá, que de esto algo sabe, dice siempre que el genio es aquel que es capaz de cambiar dos veces un paradigma. En Barcelona, Guardiola transformó en ciencia la idea futbolística de Johan Cruyff hasta convertirlo en un hecho cultural. En Múnich, sin embargo, cambió la mentalidad de un club y una afición hasta instaurar una manera muy diferente de entender el fútbol en un país de larga tradición y éxitos. Exactamente igual que sucedió en Inglaterra, con sus matices, con la evolución lógica de quien ama su profesión y trata de mejorarla y, sobre todo, con una generosidad con muy pocos precedentes para disfrutar ejerciendo pedagogía con entrenadores que hoy empiezan a despuntar.

Pep ha despedazado las teorías y ha dado las nuevas claves para avanzar en el conocimiento futbolítico. Sin margen para equivocarnos podríamos sentenciar que Guardiola ha cambiado el fútbol. Diríamos también que, salvo en núcleos de Madrid muy doloridos por los golpes recibidos, nadie en el mundo duda de la condición de genio de Pep Guardiola. “¡Es que el jeque le ha dado todo el dinero del mundo!”, braman. Exactamente igual que el Real Madrid y el resto de grandes potencias inglesas, alemanas e italianas. Incluso el Barça, en otros tiempos... La mirada corta de quien no es capaz de ver más.

Guardiola. Talento, trabajo, mentalidad y conocimiento. Llega la hora del descanso del guerrero aunque el mundo del fútbol ya está esperando su retorno. Y el Barça, también.