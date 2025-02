Pep ya sabe lo que es dinamitar el Bernabéu

Carlo Ancelotti y Pep Guardiola se saludan en los prolegómenos del Manchester City-Real Madrid de la Champions 2024/25 / EFE

Que no les den por muertos. El Manchester City llega al Bernabéu con piel de cordero y en una posición de manifiesta inferioridad, no solo por el resultado de la ida. La plantilla del equipo inglés ha envejecido, sus bajas son alarmantes y su bagaje defensivo un auténtico desastre, pero si alguien puede obrar el milagro es este equipo. Por talento ofensivo y porque Pep Guardiola ha demostrado con creces que es capaz de inventar recursos para torpedear el proyecto galáctico de Mbappé.

Es evidente que no son para nada favoritos, pero si consiguen solventar su sangría atrás seguro que van a tener argumentos para pescar en una noche loca en Madrid. El City no tiene nada que perder y los blancos se van a jugar toda la temporada en este partido. Porque un KO prematuro en la Champions, la competición claramente preferida por Florentino Pérez, significaría un torpedo al proyecto y la sentencia de un Carlo Ancelotti al que se le vio algo tenso en la rueda de prensa previa al partido.

Pep Guardiola siempre ha ido algo de víctima en sus enfrentamientos europeos con el Madrid, equipo al que considera favorito de antemano estén como estén sus proyectos deportivos. Ahora tiene más razón que nunca en un año en el que no le ha salido nada. Ni los fichajes han funcionado, ni las lesiones le han respetado ni sus estrellas están respondiendo al nivel que debería exigírseles. Pero aún así, este City dispone de magia en el banquillo y en el campo para complicarle la vida a cualquiera y ese es el reto y la ilusión con la que van los ingleses.

Y no se engañen. Más que un Madrid-City es un Madrid-Pep Guardiola. Porque en Madrid y en la zona noble del Bernabéu nunca le han perdonado al entrenador las humillaciones que les endosó cuando dirigía al Barcelona. Paliza tras paliza, Guardiola se convirtió en la bestia negra de los blancos y le tienen muchísimas ganas. Por ello, será más que un duelo. Un partido emocional en el que puede pasar de todo. Si Pep no estuviese hoy en el Bernabéu, el Madrid se vería ya en octavos de la Champions. Con Pep saben que no pueden cantar victoria.