La penúltima batalla de Laporta

Joan Laporta ha elegido el primer discurso de su último ciclo presidencial para enviar un mensaje muy claro: "Vamos a combatir contra los adversarios, plantar cara a los insolentes y superar todos los obstáculos".

Y, por lo escuchado durante su largo parlamento, vuelve con la misma fuerza y convicción que le han acompañado en sus anteriores etapas.

No es casualidad, por tanto, que hablara de un Barça que va más allá de los próximos cinco años. En un momento en el que el fútbol vive pendiente del cortoplacismo, el presidente quiso situar el debate en un plano más amplio. Habló de continuar con la reconstrucción del club y de prolongar los éxitos deportivos. Curiosamente, un par de horas antes de su intervención, el hasta ahora presidente Rafa Yuste se había postulado para suceder a su amigo dentro de cinco años. Es decir, una primera señal de que el 'laportismo' no acabará con Laporta...

El mensaje del presidente reelegido también tuvo un evidente componente de resistencia. "No nos rendiremos nunca", afirmó en una de esas frases que conectan con el barcelonismo, acostumbrado en los últimos tiempos a sentirse cuestionado desde diferentes frentes.

Laporta sabe mejor que nadie que el discurso de la fortaleza y la confrontación genera cohesión interna.

Otra de las frases más relevantes fue la llamada a cerrar filas y buscar la unidad. No obstante, se trata de una reivindicación que suelen hacer todos los presidentes al inicio de sus mandatos, pero que ninguno ha logrado materializar. Porque el gran desafío de Laporta no será únicamente competir contra los adversarios externos, sino consolidar la estabilidad institucional que él mismo reivindicó.

Resultó igualmente significativo escuchar a Laporta afirmar que mantiene una relación de amistad con un Javier Tebas que no quiso perderse el acto. Una declaración que, hace un tiempo, habría sorprendido a muchos. Y es que la política del fútbol exige pragmatismo, incluso entre quienes han protagonizado fuertes discrepancias públicas.

Al final, Laporta volvió a refugiarse en la esencia. "Somos más que un club y el mejor club polideportivo del mundo", mientras dejaba claro que, en este, a priori, su último viaje al frente del club, piensa defender al Barça con la misma intensidad y determinación que el primer día.