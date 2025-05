Que la pelotita entre y el Barça irá a más

Twitter

Joan Laporta, y su potente grupo con el que se presentó a las elecciones al FC Barcelona de 2003, basó su campaña en la teoría del círculo virtuoso, un concepto entonces innovador que resumía una manera simple de sentir: Que el Barça gane y las victorias serán el motor del club; que la pelotita entre y todo lo demás irá bien; que se celebren goles y llegarán los ingresos económicos.

Johan Cruyff, sin ser tan formado a nivel académico, lo resumía de otra manera: El dinero en el campo. Esta manera de pensar no ha variado desde la victoria en 2003 porque tanto Rosell como Bartomeu, entonces colaboradores de Laporta, continuaron con esta línea, con los intereses deportivos por encima de cualquiera otra cosa.

Han pasado casi un cuarto de siglo y la teoría permanece intacta. Y, como consecuencia, por poner el foco en lo deportivo, los éxitos deportivos no han cesado de llegar desde entonces.

Círculo virtuoso

El Barça amasa títulos desde hace décadas, una etapa triunfal que esta temporada ha vivido otro momento glorioso. El equipo de Flick, el de Pere Romeu y el de Belletti lo han bordado. Tanto es el dominio que solo hay que poner un ejemplo: de las últimas 21 Ligas masculinas disputadas, el Barça ha conquistado 12. Más de la mitad que el Madrid, que solo ha sumado 6. En el apartado femenino, la distancia y el dominio es sideral porque el Barça creyó mucho antes que el Madrid en este proyecto.

Y si hacemos referencia a la cantera solo hay que mirar el número de jugadores del primer equipo masculino y femenino que suben de la casa. Gobernar un club de fútbol como el Barça es complejo, pero la piedra filosofal es simple y debe permanecer intacta. La prioridad debe ser el fútbol con jugadores de la cantera como base, como el corazón del equipo, incorporando a fichajes que refuercen el equipo y le permitan dar, si no lo tiene, ese plus.

Cuando la línea no ha sido esta, cuando el club se ha desviado un poco, los resultados no han llegado.Cuando se ha retomado el rumbo, los éxitos no se han hecho esperar. El camino está claro.