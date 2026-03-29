La pelota en el tejado de Lewandowski

Robert Lewandowski sigue marcando goles, sí, pero hace tiempo que dejó de ser intocable en el Barça. Y esa es una realidad difícil de esconder. No es titular indiscutible y la oferta de renovación que prepara la dirección deportiva no será un premio a su trayectoria, sino una propuesta condicionada por su edad, su nuevo rol y la necesidad de mirar hacia delante. Será una oferta a la baja, de solo un año y con menos salario fijo. Después, decidirá él.

Porque el Barça (especialmente Joan Laporta) aún valora su figura, su experiencia y su capacidad para aparecer en momentos concretos, pero ya no está dispuesto a sostener a Robert como una pieza central del proyecto. Sus goles siguen ahí (16 esta temporada sumando las tres competiciones), pero su impacto ya no pesa como antes durante los partidos. Tiene menos continuidad, menos presencia y menos influencia en el juego. Y en un grande como el Barça eso no se maquilla con estadísticas.

El club entiende que ha cumplido, que ha dado rendimiento y que su profesionalidad no admite demasiados reproches. Pero también sabe que mantenerle en las condiciones de antes sería repetir un error muy habitual en el fútbol: pagar por lo que un jugador fue y no por lo que está en condiciones de ofrecer ahora.

Por eso la última palabra será del polaco. Si acepta sentirse menos importante, cobrar menos y convivir con la llegada de un delantero con más peso, seguirá. Si no, abrirá la puerta. Y tampoco sería un drama para nadie. Porque el Barça necesita tomar decisiones pensando en el futuro.

Lewandowski todavía puede ayudar, pero ya no debería marcar el paso del ataque azulgrana. El club le hará una oferta coherente con su momento. Y será él quien tenga que entender, o no, que su tiempo en el Barça ya no es el de antes.