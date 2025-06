La pelota flota en el vómito

Ter Stegen, en el Gamper

Joan Garcia ya está aquí. El jugador que en el entorno perico era “imposible que viniese”, que luego se convirtió en que “sería extraño”, derivando lentamente hacia que “estaba jugando con nosotros para aumentar su valor”, que más tarde transformaron en que “tampoco era tan bueno” y acabó siendo foco de una ira irracional que ahora desea su fracaso, ese portero, está a puntito de vestir de blaugrana. De locos.

Creo que el Barça acierta, y mucho, con la llegada del guardameta de Sallent, pero… ¿Y ahora, como encajamos a nuestro meta titular y capitán del primer equipo en este nuevo paradigma cancerbero? La respuesta, aunque incierta, creo que el alemán la irá dirigiendo poco a poco y de manera inevitable, hacia su marcha. La vida, a veces, la dibuja más el destino que el origen, y despidiéndose, Ter Stegen asegura, no solo la titularidad en otro club referente, sino la garantía de poder defender la meta alemana en el próximo mundial.

Y aquí, valdría la pena que nos detuviéramos todos, ya que es imposible, hoy, mirar a nuestro alrededor sin sentir vergüenza y asco… ¿Qué significa la vomitiva campaña de acoso y derribo que está sufriendo el de Mönchengladbach en redes, con miles de perfiles de aspecto arábigo, atacando su integridad? ¿Quién o qué puede estar interesado en su ruina y descrédito personal y profesional? ¿A quién obedece tanta mierda y tanta mugre digital? No tengo ni la respuesta, ni la más pajolera idea, pero estaría bien iniciar algún tipo de investigación y denunciarlo desde el club, ya que, insultando a nuestro capitán, insultan nuestro escudo y a cada uno de nosotros.

Probablemente, Ter Stegen, ante una competencia joven y feroz como la de Joan Garcia, prefiera asegurar futuro y presencia en otro destino (se pelearán por él, seguro, alguno de los mejores clubs del mundo) pero por favor, no resbalemos ni caigamos nosotros, socios y aficionados blaugrana, sobre el vómito que se está extendiendo. Nosotros, no. Si se ha de ir que se vaya, pero no olvidemos una carrera que ha sido ejemplar, ni la sensibilidad que siempre mostró por una entidad, una cultura y una nación que ya ha hecho suyas para siempre.

Si Ter Stegen decide partir, que lo haga, pero con los honores de quién siempre quiso estar, participar y sufrir. Otros son los que, ante cualquier problema o desacuerdo se han escondido y descartado tras el eufemismo de “tener malas sensaciones” y no han cumplido ni asumido las responsabilidades adquiridas en sus contratos millonarios. Pero no él, jamás él…

Sort, amic! Admiración y respeto.