La 'peligrosa' crisis del Real Madrid

Resulta que hay ruido en el Bernabéu. Parece que empieza a haber dudas sobre el trabajo de Xabi Alonso. Dicen por Madrid que el equipo da demasiados pases. Sucede, en realidad, que la idea del técnico vasco es absolutamente contracultural, de correr menos de área a área y de tratar de controlar más el juego en campo contrario. Xabi siente que la mejor manera de ganar pasa por el aprendizaje y ejecución de esta metodología tan cercana para algunas aficiones y tan extraña para un madridismo poco acostumbrado a hablar de fórmulas futbolísticas.

En este proceso, además, Alonso ha tenido que lidiar con los egos mayúsculos de un vestuario lleno de estrellas muy poco acostumbradas a pensar en el colectivo. Xabi, a pesar de bajar el listón disciplinario que aplicaba en el Bayer Leverkusen, ha vivido ya tres quejas públicas de sus futbolistas porque a Valverde no le gusta jugar de lateral derecho, Rodrygo quiere más protagonismo y Vinicius no quiere ser substituido. Eso sí, Valverde juega de lateral derecho, Rodrygo es suplente y Vinicius pasa por el banco de manera continuada. Xabi Alonso se siente fuerte porque (parece) que mantiene el apoyo de la única figura que vale: la de Florentino Pérez.

¿Tendrá paciencia el presidente del Real Madrid con su entrenador? Seguramente la tendrá mientras el Real Madrid sea el líder de la Liga y se mantenga en posiciones de clasificación directa en la Champions. A Florentino jamás le ha interesado el cómo pero es verdad que tampoco es muy amante del ruido que se genera alrededor de sus jugadores. La realidad es que en este proceso de cambio, con la irregularidad lógica que comporta una situación así, el Real Madrid va por delante del Barcelona. Y ahí está el problema...

... porque en Barcelona suele existir cierta tendencia a caer fácilmente en la trampa. Son muchas las voces que se escuchan sobre el triste nivel futbolístico del Real Madrid, sobre la incapacidad de Xabi Alonso para liderar la transformación blanca y sobre las batallitas egocéntricas del vestuario blanco. Ante esto, Hansi Flick solo tiene una salida: trabajar sin desmayo para mejorar el juego de su equipo porque solo desde una manifiesta superioridad en el césped el Barcelona va a ser capaz de repetir los éxitos de la temporada pasada.

Es evidente que el regreso de Joan García, Pedri y Raphinha van a mejorar las prestaciones del Barça pero donde hay que insistir es en cuestiones tan estructurales como volver a atacar bien para recuperar la letal presión del año pasado, con la famosa línea Flick en el disparadero, y para evitar ser el noveno peor equipo defensivo de La Liga y el más goleado entre los trece primeros clasificados de la Liga de Campeones. Hay que centrarse en eso y olvidarse de la 'peligrosa' crisis del Real Madrid... no vaya a ser que Xabi Alonso se salga con la suya y haga jugar bien al plantillón que tiene el conjunto madrileño.