El peligro de usar a Messi en las elecciones

Leo Messi no está para campañas ni para oportunismos. El actual futbolista del Inter Miami no va a prestarse a juegos electorales ni a convertirse en eslogan de nadie en las próximas elecciones. Puede tener opinión, que la tiene, pero otra cosa muy distinta es poner su nombre al servicio de un candidato. Eso no va a pasar, como tampoco se va a dejar utilizar. No obstante, Leo se reserva el derecho a pronunciarse. Así lo cuenta la información que hoy publicamos en SPORT, firmada por el director adjunto, Albert Masnou.

Messi no necesita demostrar nada a estas alturas. Su manera de ser siempre ha sido la misma: independiente y poco amigo del ruido. Habla cuando cree que toca y calla cuando no le apetece. Y esa libertad es parte de su grandeza. Por eso, los candidatos deben entender que el nombre de Messi no se toca.

Que le hagan llegar propuestas. Que le expliquen cómo piensan recomponer puentes, o que modelo deportivo y económico le ofrecen. Que detallen cómo debería ser su homenaje o que piensen en su vínculo para el día que decida volver a Barcelona. Todo eso es legítimo. Lo que no es legítimo es usar al jugador como si fuera un aval electoral.

El Barça tiene una fortuna y una herida abierta con Leo. La fortuna es haber tenido al mejor futbolista de la historia y poder contar con un embajador global que presume de ser culé allá donde va. La herida es que esa relación con el club, a nivel institucional, sigue dañada. Por eso, el reto del próximo presidente, sea el que sea, es reparar lo que se rompió. Rehacer vínculos y abrirle la puerta del club de par en par.

Respecto a su homenaje, tampoco deberían existir medias tintas. Messi merece el reconocimiento más grande que el Barça haya hecho jamás a un futbolista. Debió marcharse por la puerta grande y esa es una cuenta pendiente. Leo merece un homenaje que dé la vuelta al mundo y que lo una para siempre a la entidad azulgrana.

Mientras tanto, Messi continuará mirando al Barça desde la distancia, siguiendo la actualidad, pero sin exponerse ni entrar en barro. Por tanto, respétenle y no lo usen como munición electoral. Messi se ha ganado muchas cosas, entre ellas, el derecho a que nadie utilice su imagen como atajo hacia el poder.