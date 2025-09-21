Pedri contra la Premier

Pedri, en el partido ante el Newcastle / Valentí Enrich

Un vistazo a los datos de la Champions League en las últimas diez temporadas sirve para poner en su justa medida el rendimiento de los equipos de la Premier League. Según datos oficiales de la UEFA, los equipos británicos han jugado en este tiempo más de 300 partidos contra conjuntos del resto del continente, de los que han ganado casi la mitad. Han ocupado el 33% de las plazas en octavos, el 36% en cuartos y el 35% en semifinales. Y, en los últimos diez años, han tenido siete finalistas, los mismos que España. Han ganado el título tres veces (Chelsea, City y Liverpool) en un periodo dominado por los seis entorchados del Real Madrid.

Son buenas cifras, que indican un buen desempeño en la máxima competición internacional. Pero no son datos avasalladores, como sí lo son los de inversión en fichajes, clasificación en la que la liga británica es inalcanzable para sus competidores. Según una estimación de la UEFA, de los diez clubes que más han invertido para reforzar su plantilla, nueve son de la Premier. Los clubes ingleses dominan la lista de los más valiosos del mundo, según el Observatorio del Fútbol: Chelsea, City, United, Liverpool, Arsenal, Tottenham y Newcastle aparecen en el top ten de las plantillas más valiosas.

Importar talento

En dinero, en buena prensa y en la capacidad de importar talento, nadie parece ganar a la Premier. Pero en el césped, once contra once, el balón acaba por poner a todo el mundo en su sitio. "Son los mejores a los que me he enfrentado en este deporte", dijo el delantero del Newcastle Anthony Gordon después del partido en St. James' Park entre su equipo y el Barça, que los azulgranas ganaron 1-2. “No estamos acostumbrados a jugar contra futbolistas que mantienen así el balón. Nos enfrentamos al Chelsea y al City antes, pero nunca fue así”, explicó Gordon.

Al Barça no le ha ido muy bien en tierras británicas últimamente, al contrario que al Madrid, al que suele sentarle bien cruzar el Canal de la Mancha. Pero, en general, la diferencia entre los grandes equipos del continente y los británicos no es tanta como la inversión económica podría llevar a pensar. En esta misma jornada de la Champions, el Bayern ganó al Chelsea, el City al Nápoles, el Arsenal al Athletic, el Tottenham al Villarreal y el Liverpool, sobre la hora, al Atlético de Madrid. Cuatro victorias y dos derrotas.

La mercadotecnia de la Premier sí es la mejor del mundo. Golea en impacto mediático y atrae mucho talento. Parece que la Superliga ya se juegue en las islas. Pero no es así. Hay razones para respetar a los clubes ingleses, pero no para el miedo o el complejo. Este Barça de canteranos, con fenómenos como Lamine Yamal y Pedri y excelentes futbolistas en cada línea, tiene motivos para jugar de tú a tú contra los grandes de la Premier. Y si la presión asfixiante, los cánticos ancestrales, los balones largos a la espalda de los centrales y los estadios con olor a cerveza resultan intimidantes, que Pedri coja el balón y, al apoderarse de él, siembre el terror en las islas.

Estamos en septiembre, y todo está por hacer y es posible, que dijo el poeta.