Pedri lidera la mejor media del Mundial: La Roja, en sus manos

La selección española, tal vez, no tenga la mejor delantera. Y, seguramente, tampoco la mejor defensa del Mundial. Incluso, la portería genera debate interno desde hace ya muchos meses. De lo que nadie duda es que La Roja sí posee el mejor centro del campo del mundo. Y en esa sala de máquinas es dónde acostumbra a forjar las diferencias para ir madurando los partidos con paciencia.

Es el gran punto diferencial del combinado de Luis de la Fuente y, especialmente, con la figura de Pedri. El blaugrana está llamado a ser uno de los grandes cracks del Mundial y buena parte de las aspiraciones de España pasan por sus botas.

Quizás no salga mucho en las fotografías y casi nadie cuenta con él para el Balón de Oro, pero vale su peso en oro y puede ser el futbolista más diferencial de la cita. Si lo consigue, no hay duda de que La Roja va a llegar muy lejos en este Mundial.

Cuentan sus mismos compañeros que Pedri está en un nivel que asusta. Ha llegado fresco a la concentración y se le ve con esa chispa que acostumbra a tumbar a los rivales. El tinerfeño no ha tenido una temporada fácil con el Barça volviendo a caer lesionado, pero ese tiempo de baja le ha servido también para equilibrar fuerzas cuando muchos llegan ahora con el agua al cuello.

Seguro que va a ser uno de los jugadores con más minutos en este Mundial y harian bien en dosificarle, sobre todo, si se cumple la lógica y los dos primeros partidos se solventan antes de hora. Pedri llega a este Mundial en su mejor edad y con la experiencia internacional suficiente para liderar al equipo. Y encima tiene la gran oportunidad de sacarse la espina de la Eurocopa, dónde el alemán Kroos le lesionó en los cuartos de final y se perdió la fiesta final viéndola desde la grada.

El tinerfeño va a estar sobre el césped desde el inicio y ese es el gran seguro de vida para España. Si mueve al equipo como sabe, este Mundial puede ser un gran espectáculo. Para él y para todos. Ya queda poco para comprobarlo.