Pedri, más importante que Lewandowski

No hay nada mejor que los hechos para confirmar las sensaciones o despejar las dudas que puedan producirse en cualquier ámbito de la vida. Y el hecho es que la lesión de Pedri ha dejado al Barça mucho más tocado que la sanción de Lewandowski o la lesión de Dembélé, por citar a los cracks más determinantes.

Sin Lewandowski, el equipo lo ganó todo, en el campo del Atlético, al Getafe y al Girona. Y se ganó con Pedri como goleador, para mayor certeza de la cuestión. Y sin Dembélé también se ganó todo, Betis, Sevilla, Villarreal... hasta que se lesionó Pedri ante el Manchester United en el Camp Nou. Desde entonces, un empate, dos derrotas y una sola victoria, de aquella manera, ante el Cádiz en casa pidiendo la hora. Los dos últimos partidos, un solo gol y de penalti, en Old Trafford. Pero lo peor es el cero ante el Almería. Impotencia en grado sumo, con un solo disparo a portería y sin mayor argumento ofensivo que los centros al área. O sea, patada al ADN...

PERSONALIDAD

De todo ello se desprende que Pedri es el jugador más importante del equipo. Sin él, Lewandowski es menos Lewandowski, o al menos su peor momento personal ha coincidido con la ausencia del canario. La cuestión es que Pedri, a sus veinte años, cogió el liderazgo del equipo cuando no estaba Lewy y que cuando no ha estado él, nadie ha dado el paso adelante. A eso se le llama personalidad. Seguramente debería ser De Jong el que cogiera las riendas del equipo por calidad técnica y posición en el campo, pero si lo ha hecho, no basta. Sin Pedri no hay ideas ni fluidez en el centro del campo; sin Pedri, no hay conexión con los delanteros ni se crean suficientes espacios. Sin Pedri, hay menos juego de equipo, una de las señas de identidad de esta temporada, pues no hay el faro al que todos acuden cuando no se ve con claridad el camino hacia el gol. Mañana, en Madrid, el problema será doble, pues no estará ninguno de los dos, el cerebro y el goleador, quiero decir. O triple, porque también faltará Dembélé. Pero el más importante para que el equipo funcione es Pedri. Sin duda.