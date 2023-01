Pedri y Gavi no son Xavi e Iniesta

¡Como nos gusta comparar! Como nos gusta poner las cosas en referencia a otras. Que si este se parece a aquel, que si este es mejor que el otro, que si a mi me gusta más este que ese…

Y claro, es inevitable. Hubo unos jugadores que marcaron una época importante en el fútbol mundial, campeones del mundo, no se olvide, y hay unos jóvenes talentos, con ciertas similitudes y del mismo equipo que parece que pueden alcanzar cotas impresionantes en el fútbol moderno.

Pero ni Pedri es Iniesta ni ninguno de los dos es Xavi ni se le parece. Solo se parecen en el hecho de que dos jóvenes talentos coinciden en un equipo. Son más físicos los dos jugadores actuales. También se les exigen más fisico en la actualidad.

Pedri tiene más llegada que Iniesta y quizás más gol a estas alturas, y por edad los actuales son más prematuros, triunfando con solo 17 y 18 años respectivamente. Aunque Xavi fue muy prematuro, pero Iniesta tardó en consolidarse en el once titular del Barcelona, y lo que es más si portante en tener el peso específico que ya a su edad tienen los actuales. Gavi explota con 17 años. Además es un jugador diferente, un futbolista que lo tiene todo. Es técnico, quizás no tanto como Xavi e Iniesta, pero tiene un carácter y una agresividad fuera de lo normal.

A su edad tienen más importancia en el equipo de la que por su época y a su edad tenían Iniesta y Xavi. No debemos compararles. Coinciden en que las dos son una pareja en el tiempo que puede marcar una época. No es normal que dos jugadores tan especules y de una edad similar en un mismo club de fútbol profesional y eso es lo que les hace ser más importantes. Pueden, deben, marcar una época, su época, como Iniesta y Xavi marcaron la suya. Creo que todos firmaríamos ahora mismo que el sevillano y el canario tuvieran una carrera y una trayectoria casi tan buena como la tuvieron el vallesano y el albaceteño. Ya sería impresionante. Pero, no cometamos ese error, no debemos ponerles límites ni tampoco enmarcar su carrera a la de otra generación, con paralelismos, pero distinta, por los compañeros que tenían, y por los rivales y el fútbol que se practicaba.

Los compañeros nunca serán iguales, y de momento pierden Gavi y Pedri. Estos son la base del equipo ya a su edad los que llevan el peso ya a esta edad. Xavi e Iniesta estaban arropados por Ronaldinho, Deco, Etoo y empezaba a empujar Leo Messi. Aquí salen perdiendo Pedri y Gavi, de ahí que tenga más mérito si cabe lo que están haciendo en la actualidad y en un equipo en construcción esta joven pareja.

Con el paso del tiempo lo podremos calibrar, desarrollar su trayectoria y buscar una equiparación o un paralelismo entre las dos parejas de cracks, destinadas, una ya y otra en el futuro, a marcar una época. Pero no solo en el Barcelona, sino en el fútbol mundial. Dejémosles que se desarrollen y que escriban su historia, la de Gavi y Pedri, no otras.