Pedri Balón de Oro

Pedri celebra su gol en el Levante-Barça de LaLiga 2025/26 / EFE

Con el ocho en la espalda me recuerda a un chaval de Fuentealbilla. Si tuviera que explicarle gráficamente a alguien lo que son la excelencia, la clase y el talento, le pondría cualquier partido del Barça en el que juegue Pedri. Es una exhibición tras otra y una oda al fútbol constante; es tan escandaloso que cualquier comparación con otro jugador del mundo que juega en su misma posición, debe ser tomada como un insulto a la verdad.

Ante el Levante fue obvio, no solo por el golazo y sus datos demoledores (122 pases, 2 ocasiones de gol creadas, 9 recuperaciones…), lo fue también por la situación complicada del partido que necesitaba –más que nunca– alguien que ordenase el juego.

Demostraciones constantes de talento

Pero estas demostraciones de talento son ya costumbre sin importar ni el rival, ni el estadio, ni la competición. Hablamos asiduamente, como no puede ser de otra manera, de la magia de Lamine Yamal, de la garra y voluntad de Raphinha, del año casi perfecto en cuanto a títulos de Dembelé, de todos estos jugadores que juegan con el privilegio y la ventaja de lo vistoso y de la recompensa en aplausos y admiración del gol, pero nos olvidamos en muchas ocasiones de los arquitectos del juego, de esos jugadores que hacen mejor a sus compañeros y hacen que un deporte de grandes masas se convierta en una obra de arte única.

Pedri es uno de ellos; o no, de hecho, Pedri es la máxima representación de esto que escribo. Es uno de esos jugadores que hasta los que el fútbol les interesa entre poco y nada, pueden disfrutar viéndole jugar. Como un cuadro de Velázquez; no hace falta ser un sibarita del arte y la pintura para quedar embobado con uno de sus cuadros.

Pedri y el Balón de Oro

En unas semanas empezaremos a discutir sobre quién es el merecedor del Balón de Oro, saldrán todas las apuestas de periodistas y opinadores sobre quién es el mejor jugador del mundo y quién debe alzarse con el tan preciado galardón dorado.

Llenaremos las páginas de los periódicos, minutos de televisión y ondas radiofónicas con el monotema; hablaremos de varios nombres, quizás tres o cuatro, pero nos olvidaremos injustamente de él, de Pedro González López.

La temporada pasada y el inicio de esta del jugador canario, merecen, por lo menos, ponerle en la ecuación de los posibles vencedores. Si no, lo único que haremos es tratar injustamente este deporte que tanto nos gusta y divierte. Y si amamos tanto este juego es por jugadores como Pedri; de talento privilegiado, clase infinita y excelencia suprema.