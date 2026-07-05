Pausa de hidratación: el fútbol de los cuatro cuartos

El fútbol, ya se sabe, es un deporte de detalles y momentos, y los primeros suelen desatar los segundos. Inglaterra-Congo, minuto 75: Kane empata el partido a pase de Anthony Gordon. Hasta ese momento, el partido había sido una silla del dentista para la selección inglesa. Sorprendida con un gol tempranero, durante más de una hora los jugadores ingleses fueron incapaces de encontrar el ‘momentum’ de su juego, la inercia que hace que todos los rebotes sean para ti, que ganes todos los balones divididos, y que todo lo que chutas va hacia los tres palos. Cuando Kane empató finalmente el partido, los rostros de los jugadores del Congo lo decían todo. Y, efectivamente, en el minuto 86, después de una jugada en la que cada rebote y balón dividido lo ganó Inglaterra, Kane se marcó un chut prodigioso que entró como un obús. Detalles, momentos.

¿Qué hubiera sucedido si justo después del gol de Kane hubiera tocado pausa de hidratación? Los entrenadores de baloncesto lo saben muy bien: ellos usan los tiempos muertos no solo para dar instrucciones a sus pupilos, sino para cortar los momentos de partido, las buenas rachas del rival, cuando los adversarios ven la canasta como una piscina. Los futboleros también lo saben: son incontables los casos en los que una trifulca, una tangana o una deliberación alargada del VAR han cortado el ritmo de un equipo y han permitido al rival sobrevivir a un mal trago.

Pausa innecesaria

La pausa de hidratación, innecesaria en este Mundial porque la temperatura y el hecho de jugar en estadios climatizados no la justifican, es un cambio que atenta contra la esencia del juego. Divide ‘de facto’ los partidos en cuatro partes, permite a los entrenadores dar instrucciones a todo el equipo, rompe momentos y tendencias del encuentro, da aire a quien persigue sombras y frustra a quien asedia en busca de la remontada. Lo peor, además, es que se ha instaurado porque es un negocio que mueve cifras millonarias. Puro negocio.

De un tiempo a esta parte, el intervencionismo de los despachos en el juego se ha tornado insoportable. El VAR, el artífice del gol interruptus, suele ser señalado como el gran culpable. Pero seguramente el videoarbitraje sea lo de menos, lo menos grave. Las cinco sustituciones (desde 2020) cambiaron fundamentalmente el juego, permitiendo que sea más físico, ya que se puede cambiar a casi la mitad del equipo. Cada año, un nuevo paquete de cambios en el reglamento genera confusión entre jugadores y aficionados. El desbarajuste sobre las manos, por ejemplo, ha cambiado la forma en la que los jugadores defienden dentro del área.

Y ahora el fútbol de cuatro cuartos con dos tiempos muertos. En el juego de los momentos y los detalles, el videoarbitraje dio más relevancia a los detalles aleatorios, a cámara lenta, y la pausa de hidratación rompe los momentos y obliga a empezar de nuevo. Todo por dinero y ganas de figurar en un deporte en el que los protagonistas visten de corto, no con traje y deportivas blancas.