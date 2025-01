Pau Prim y los elegidos

Pau Prim es un jugador que ha pasado por todas las categorías del Barça / Dani Barbeito

Si no hay un cambio radical, Pau Prim no seguirá en el Barça. El centrocampista de Sant Andreu de la Barca era uno de los elegidos para llegar a triunfar en el primer equipo blaugrana pero la lógica en el fútbol no siempre se cumple.

Pau ha seguido todos los pasos necesarios para crecer y convertirse en un mediocentro ideal para el Barça. Desde que empezó en el Prebenjamín su juego ha convencido a todos los técnicos y su rendimiento ha sido impecable. ¿Qué ha faltado para que no pueda triunfar en el primer equipo?

Pau prim es un mediocentro ambidiextro / Dani Barbeito

Las trayectorias de los jugadores en el fútbol base y su ascenso a la élite no son nunca fáciles. Las lesiones, un entorno complicado o un carácter poco competitivo suelen ser los factores que más alejan a los jugadores de la élite pero ninguno de estos factores se ha cruzado en el camino de Pau. Hasta la temporada 22-23 la trayectoria de Pau era impoluta.

Titular y jugador clave en todas las categorías su rendimiento con el Juvenil B de Iban Cuadrado fue excelente. Pau se ganó el salto al Juvenil A pero en la pretemporada del curso 23-24 hubo un hecho que lo marcó. Rafa Márquez necesitaba un mediocentro y apostó por Marc Bernal y Pau siguió con el Juvenil A.

El hecho de que un futbolista un año menor le ganase momentáneamente la partida fue un duro golpe que afectó al rendimiento de Pau. El hecho de que posteriormente Flick apostara por ascender a Bernal y le diera galones a Casadó tampoco debió ser fácil para el '6' de mayor talento de los últimos años formado en la Masia.

Hasta la decisión del club de no seguir contando con Pau porque este no mostraba interés en renovar, Prim estaba cuajando una buena temporada con el filial. Pau responde al perfil de mediocentro técnico que convencía a Xavi pero Flick ha apostado por un tipo de mediocentro más físico y defensivo. Pau Prim está mucho más cerca de ser un 'Busquets' que un pivote intenso y ganador de duelos físicos.

Pau Prim, durante un entrenamiento esta semana previo al partido contra el Barakaldo / FCB

Viendo que sus características no casaban con lo que busca Flick en esta demarcación, Pau ha preferido volar lejos del barça. Cuando una perla de La Masia cambia de club siempre duele y se piensa en lo que hubiera podido aportar al primer equipo con confianza y paciencia.

La paciencia que tuvo Casadó para esperar su momento no la ha tenido Pau que ha sentido que el club priorizaba apostar por otros jugadores. Los pequeños detalles marcan la diferencia en las carreras de las promesas del Barça.

Para triunfar en el primer equipo tienen que alinearse muchos astros y este no ha sido el caso. Hay que respetar la voluntad del jugador y las prioridades del club. A veces, los elegidos no acaban de cumplir con las expectativas que se crean. La vida del futbolista da muchas vueltas y casos como el de Olmo, Eric García o Jordi Alba son ejemplos de que los destinos pueden volverse a cruzar.

Pau es un jugador nacido para triunfar en el Barça pero la realidad en ocasiones no es tan lógica como podemos llegar a imaginar. Este caso es un buen ejemplo de lo difícil que es llegar y triunfar en el barça aunque en La masia es mucho más fácil que en el resto de academias de los mejores clubs del mundo.