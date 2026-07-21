Pau Cubarsí tendrá 35 años en 2042

El torneo que nos ha brindado Pau Cubarsí a lo largo de estos 40 días es sencillamente impresionante. El de Estanyol ha sido el jefe de la defensa de la campeona del mundo con apenas 19 años. Nos repetimos como el ajo cuando hacemos referencia al central del Barça, pero es alucinante cómo hemos normalizado que un chico tan joven lleve con semejante naturalidad y categoría responsabilidades de tantísima magnitud.

España ha encajado un gol en ocho partidos de Copa del Mundo. Es una estadísitica bestial que habla maravillas del bloque que ha construido Luis de la Fuente. Y en todo ello la figura de ‘Cuba’, de este chico con nervios de acero de Estanyol, hatenido mucho que ver. No solo por la tremenda seguridad que transmite en labores defensivas, sino por todo lo que amenaza en salida de balón. Sus pases filtrados rompiendo líneas son una intimidación constante para las defensas rivales.

Pieza clave del engranaje

España ha sido, con diferencia, la mejor selección con balón. Pero también sin él. Tener a dos centrales con el pie de Cubarsí y Laporte ha sido un factor añadido. Dos futbolistas capaces de surtir balones por dentro con precisión suiza para superar la presión rival. Pocos equipos pueden presumir de un lujo así. A simple vista, además, puede parecer que Pau y Aymeric son más finos estilistas que perfiles contundentes en labores defensivas. Pero si algo han dejado claro a lo largo de estos días es que en los duelos, en el juego aéreo y en espacio abierto también son más que competentes.

Cubarsí y Lamine, en el duelo ante Francia / EFE

Es verdad que el estilo de juego de España de someter al rival a base de posesión y de generar superioridades les beneficia muchísimo porque elimina opciones de transiciones rápidas del rival. Pero no es menos cierto que cuando ha tocado correr hacia atrás y achicar en pocas fases de esta Copa del Mundo han estado excelsos. Sobre ‘Cuba’, asusta pensar que en 2042 todavía tendrá 35 años.

Franjas de edad que asustan

Acaba de completar un Mundial con el saber estar, la destreza y la maduración de un jugador veterano. Pero es que Cubarsí tendrá 23 añitos en el Mundial de 2030, 27 en el de 2034, 31 en el de 2038 y sí, 35 en el de 2042. Si, toquemos madera, todo sigue bien a nivel de salud con el paso de estos próximos años, el gerundense puede marcar una era. De la mano de Lamine Yamal, con el que ha vivido todo el crecimiento en el fútbol formativo del Barça, pueden hacer historia. Cada uno siguiendo su camino.

El sello de La Masia de ‘Cuba’ se palpa en todas las manifestacions de su juego. Es el paradigma de lo que se quiere vender del centro de formación del club azulgrana. En cuanto a valores, en cuanto a fútbol y a lo que transmite. En 2042 ni nos imaginamos qué estaremos haciendo. Pau podría estar disputando suquinta Copa del Mundo...