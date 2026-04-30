Las patatas de Alexia y Messi

Hay encuentros que son más que una imagen. Son símbolos. La escena es sencilla. Leo Messi firma autógrafos durante un rodaje. De fondo, una voz: “Leeeo”. Lo deja todo. Se gira. Sonríe. Abraza a Alexia Putellas. No es solo un anuncio de Lays. Es un espejo.

La historia de Alexia y Messi es también la historia de dos trayectorias que se cruzan sin ruido, pero con un peso imposible de igualar. De aquella foto en una sesión conjunta de masculino y femenino con el Barça, a compartir Balón de Oro un par de años después. Y ahora, a terminar sentados juntos, compartiendo unas patatas, como si la grandeza pudiera ser cotidiana. Pero lo realmente extraordinario no es la imagen. Es todo lo que hay detrás.

Messi y Alexia son, cada uno en su tiempo y espacio, emblemas de los mejores Barça de la historia. Líderes silenciosos de equipos que han redefinido el juego y la historia. Referentes que no se construyen desde el ruido, sino desde la repetición, la constancia y una obsesión casi invisible por ser mejores y hacer mejores a los demás. No gritan. No necesitan impostar. Mandan.

Hay algo profundamente similar en ambos: la comprensión del juego como lenguaje natural. Esa capacidad de ver lo que otros no ven. De decidir antes. De simplificar lo complejo. De definir. Como explicaba ayer Pere Romeu en el ‘Tot Costa’ sobre Alexia, es una futbolista que entiende lo que está pasando mientras está jugando. Y eso, en el fútbol, es una forma de poder.

También lo es la humildad. En un deporte cada vez más dominado por la exposición, ellos representan otra cosa. Una grandeza que no se puede explicar. Por eso Alexia no es solo el referente femenino en una campaña con Messi, con Henry o Carrell. También con Mbappé, o con estrellas de la NBA o la NFL. Es algo más difícil: un referente global que trasciende su propio deporte. Una líder que acaba de alcanzar las diez Ligas —las mismas que Messi— y que sigue construyendo legado como si acabara de empezar. Y quizá ahí está lo verdaderamente irrepetible.

Porque ningún otro club podrá decir que ha construido, al mismo tiempo, a dos futbolistas así. Dos Balones de Oro que no solo han dominado su época, sino que lo han hecho de la misma manera: en silencio. Desde la discreción. Sin ruido. Pero mandando.

Y por eso también resulta tan poderoso cuando, aunque sea de forma puntual, confluyen el Barça masculino y el femenino. Lo hemos visto en campañas, en anuncios, en pequeños gestos que tienen un significado mucho más grande de lo que parece. También en símbolos generacionales, como Lamine Yamal y Vicky López compartiendo foco como talentos precoces reconocidos a nivel mundial.

Ahí hay algo único. Un patrimonio que no se puede fabricar. El Barça no solo ha tenido a dos referentes globales. Tiene varios y también la capacidad de conectarlos, de hacerlos dialogar, de proyectarlos juntos. Y eso es un tesoro