La pataleta de Osasuna

Los jugadores del Barça celebrando uno de sus goles ante Osasuna / Javi Ferrándiz

Existe una máxima en el deporte: lo que no has ganado en el campo no debes tratar de ganarlo en los despachos. Si has perdido un partido, tratando de defender tus intereses, que pueden ser legítimos, no parece muy justo ganarlo fuera.

Tiene gracia que sea además al Barcelona al que le pase esto con el regreso de un jugador internacional como Iñigo Martinez cuando al Barcelona le exprimen de manera habitual en todos los parones de selecciones y aporta más que ningún otro club a la selección española desde tiempos inmemoriales.

Recuerdo hace algunas semanas en la que jugadores del Real Madrid acudían a la selección a la carta o directamente decidían que no iban porque priorizaban los partidos de su equipo. ¿Es realmente eso lo que queremos?

Qué decepción la de los dirigentes de Osasuna, que no la de sus aficionados. No es ganar en buena lid buscar recovecos en la normativa FIFA por si acaso rascas unos puntos que no mereciste. Pero así es el mundo y el deporte no es una excepción, cada uno busca su interés y su beneficio, por encima de la justicia o moralidad de las decisiones.

Curiosamente es el mismo Osasuna que la temporada 2023 en la Copa de la Reina impugnó el partido que había perdido por 0-9. Sí, han leído bien, por alineación indebida de la brasileña Geyse Ferreira que fue expulsada en su anterior equipo. O el que en el 2004 ganó el recurso que le presentó el Mallorca por este mismo motivo, siendo el club denunciado.

Otra cuestión es conocer las interioridades de la decisión y quien alertó e incluso alentó al conjunto navarro, a saber con qué intenciones, para que siguiera adelante en la petición de impugnar el partido. Ojalá trascendiera todo y algunos quedarían retratados.

Si finalmente el comité de competición no le da la razón a Osasuna en este caso, las relaciones, muy cordiales hasta hoy entre ambos clubes, se verán deterioradas considerablemente. Nadie en el Barça ha entendido esa decisión y ese oportunismo para ganar el partido y dañar al Barça.

El Barcelona es, además, el club con diferencia que más jugadores cede a la Federación Española para las principales selecciones. Solo faltaría que además de hacerlo gratuitamente, esto le pudiera penalizar en forma de sanciones. ¡Hasta aquí podríamos llegar!

Todo apunta a que el recurso no tendrá mucho recorrido pero ¿se imaginan que esos tres puntos le cuestan la liga al Barcelona y que, a lo mejor, no los necesita Osasuna para lograr la permanencia?

Que triste ver como se ha convertido el mundo del deporte en un entramado tan complicado. Recuerdo que aún estamos pendientes de la inscripción de Olmo y Pau Victor hasta final de temporada por el recurso que presentó el Barcelona. Al final lo menos importante es lo que ocurre en los terrenos de juego. Así estamos.

El Barcelona venció y convenció contra las adversidades a Osasuna y tiene la liga muy, muy de cara pero debe ser que en el Barça no existe la tranquilidad o la felicidad completa.