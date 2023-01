La pataleta del Espanyol

Ya se que arriesgo mucho en el titular y que muchos pensaran inmediatamente que este artículo es un ataque al Espanyol, pero antes de juzgar, se ruega que leyeran hasta el final. El Derbi aún no ha acabado. Si, se jugó el sábado, pero aún colean, y seguirán coleando las polémicas vividas en torno al partido.

Y no, prefiero no hablar de Mateu Lahoz, que ya quedó suficientemente retratado el solo y que va camino de batir todos los récords negativos al sacar 35 tarjetas en sus dos ultimas partidos de alto nivel. No. Pasemos página del colegiado que bastante tiene con la decadente carrera que ha iniciado, abrazando y besando entradores y desconcertando a equipos completos.

Me quiero referir a los recursos e impugnaciones presentadas por Barcelona y Espanyol antes y después del Derbi. Pónganse cada uno en la piel del otro. Independientemente de que se jugará el partido ante el Espanyol, la obligación del Barcelona es la de tratar de defender sus intereses en los juzgados y con recursos de la mejor manera posible. Convengamos.

Si su entrenador considera que es bueno alargar la sanción, sus razones tendrá. Existían serias opciones de que Lewandowski jugase ante el Atlético de Madrid, que debía ser el objetivo inicial de que el Barcelona solicitara la cautelarisima para los tres partidos de sanción, incluido recurrir la primera amarilla mostrada al polaco en Pamplona por el ínclito Gil Manzano. Al final se ha demostrado que no sirvió de mucho para que el Barcelona ganará al Espanyol y, nunca se sabe si , sin el polaco, el Barcelona hubiera logrado los tres puntos o..ninguno. Lo cierto es que Lewandowski, por la razón que fuera no estuvo muy acertado en el derbi.

¿ Y ahora Qué?

Finalmente y creo que es lo mejor para el Barcelona, se acabo la incertidumbre y tras el fallo del TAD y ya sabemos que el delantero polaco se perderá los partidos ante el Atlético de Madrid, Getafe y Girona. Esa sensación de incertidumbre no ayudaba al jugador e incluso podía haberla cumplido en un momento clave de la temporada. Pero lo que no cabe duda es que el Barcelona estaba en su derecho no solo de recurrir la sanción sino también de pedir la cautelar, aunque el Espanyol se sienta perjudicado.

Otro tanto ocurre con la impugnación españolista tras el partido. Ya antes del choque avisó que recurriría e impugnaría sí Lewandowski era alineado. Dicho y hecho, a pesar de que al mediodía la RFEF ya comunicó en reunión de urgencia que no había lugar al recurso del Espanyol por la posible alineación del polaco, los servicios jurídicos han seguido adelante y han impugnado el partido. Incluso es menos pataleta si cabe, porque el Espanyol no perdió el partido. Hubiera podido alguno pensar que es una rabieta tras la derrota, pero ni eso. ¿Acaso alguien cree que no está en su derecho el Espanyol de tratar de defender los intereses de su club hasta las últimas consecuencias? Pues eso.

No es ni pataleta del Espanyol ni prepotencia del Barcelona. Aquí cada uno mira por lo suyo, esté enfrente el que esté, aunque a veces ayude a tomar esas decisiones.