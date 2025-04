De paso, de nuevo, por una final

La afición del Barça empieza a llenar la Cartuja / Valentí Enrich

El sábado viví intensamente en Sevilla todo lo que significa el fútbol, para mí y para todos los que lo aman. Dos aficiones rivales que tuvieron un ejemplar comportamiento antes, durante y después del partido; exceptuando a unos pocos energúmenos, por ambos lados, una minoría que lamentablemente parece imposible erradicar de este ecosistema.

Blancos y blaugranas supieron mezclarse con normalidad, a pesar de que el exagerado dispositivo pretendía todo lo contrario. La ciudad hispalense siempre es una anfitriona destacada, voluntariosa y peculiar; el estadio de la Cartuja, situado en un islote pseudoartificial aislado de la ciudad, horrendo por fuera, ergonómico por dentro tras ser remozado, se ha convertido en el estadio titular de la Federación.

Las finales son la máxima expresión de la esencia competitiva y un clásico como final de una Copa del Rey la sobredimensiona. Para los equipos, para sus aficionados, es un día para soñar, un día para sufrir, un día para gozar, un día para recordar. Así son las finales, ganas o pierdes, tocas el cielo o te hundes en el infierno.

Un mensaje al Barça, si no se cree en la 'fan zone', que lo entendería, no la construyan. Hoy es una vergüenza, con una mala selección de su localización (más de uno seguro que cogió una insolación), el abundante consumo de alcohol (en demasía), el ruido en lugar de música (debido a una amplificación desastrosa) e instalaciones paupérrimas con tufo a montaje low cost con un solo objetivo: que los aficionados se engorilen enclaustrados en un rincón inhóspito.

Sobre lo del día antes, por esperpéntico, no añadiré un vocablo más, todo está escrito ya, consiguieron parte de lo que deseaban: cohibir a los colegiados. Me guardo un artículo para Rüdiger, se lo merece, no se representa ni a sí mismo.

Respecto al deporte, la ganamos en el marcador, con una primera parte donde el Barça jugó como si el Madrid fuera un equipo de juveniles, cuando los imberbes eran los cules, pero no lo remató y eso, ya se sabe, es la redención anticipada. Segunda parte, decorado inverso, la tuvimos perdida y una acción puntual llevó el partido a la prórroga. Suerte. Un tiempo extra de ruleta rusa, ida y vuelta, ahora nos veíamos en el hoyo, ahora en el olimpo, destinados a que el primero que pegara, finiquitaría la contienda.

A escasos dos minutos del final, un Koundé desubicado, robó un balón y decidió no ver a Lamine, siendo egoísta por una vez, para buscar el gol. De allí, a la locura y la felicidad. Conclusión, tenemos un equipo que no juega, combate. Rendirse no es una opción en su vocabulario. La remontada es vista con frívola credibilidad. Tienen algo especial, como Sevilla. Allí volvimos a ganar una final de las que se recuerdan, la migración efímera culé se ha reencontrado con lo grande que es vivir (y ganar) una final.