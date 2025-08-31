A este paso, Flick no acaba la temporada

El entrenador del Barcelona Hansi Flick / Manu Fernandez / AP

Los cabreos que el entrenador del Barça se ha cogido en las tres primeras partes de los partidos de Liga disputados hasta la fecha le pasarán factura. No obstante, en esta ocasión el enfado se extendió durante todo el partido. A todo eso —es decir, el descontrol del Barça que duró los 90 minutos— hay que sumar el lamentable estado del terreno de juego y los problemas técnicos que invalidaron el VAR durante buena parte del encuentro. En definitiva, un caos generalizado y un partido para olvidar. Solo una excelente actuación de Joan García destacó por encima del resto de los futbolistas. Y es que el juego desplegado en el estadio del Rayo estuvo a años luz de lo que es capaz de ofrecer el Barça de Flick.

No aportó nada Fermín, que ha mantenido toda la semana la incógnita sobre su futuro, y poco hicieron Rashford y Lewandowski, que saltaron al campo en el segundo periodo. Tanto es así que el Rayo, jugando al límite de sus posibilidades, logró un empate que pudo ser una victoria.

Por suerte para los culés, quien más claro lo tiene es el entrenador. Hansi Flick sabe que no están jugando bien, ve la infinidad de errores cometidos y tiene todo el crédito del mundo para intentar corregirlos. El único problema que puede encontrarse es que el ambiente del vestuario no sea el mismo que el de la pasada temporada. Las caras de Raphinha o Dani Olmo no llaman a la esperanza y actitudes como la de Fermín, alargando culebrones innecesarios, tampoco permiten crear el mejor clima.

Pues eso, que Hansi Flick deberá cuidarse porque, a este paso, no llega al final de temporada. Suerte que uno de los fichajes del curso demostró que es un portero de garantías y con un gran futuro por delante. Espero que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, viera el partido por televisión, porque, visto lo visto, no hay otro guardameta mejor en toda España.