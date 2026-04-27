¿Paso adelante o paso atrás?

Con la Liga ya prácticamente anotada en el palmarés del Barça, es momento de echar la vista atrás y pasar un primer balance del curso. La primera comparativa con el curso anterior invita a pensar que el Barça no ha evolucionado como se esperaba.

No solo porque en la temporada 2024-25 se ganaron tres títulos y se llegó a semifinales de Champions, sino porque el equipo, en algunos aspectos o casos concretos, no ha crecido lo suficiente.

No es el caso de la portería: el fichaje de Joan Garcia sirvió para consolidar la posición y contar con un portero de plenas garantías, plenamente consolidado y con muchos años de titularidad por delante.

En defensa, futbolistas como Cubarsí, Eric Garcia o Gerard Martín han dado lo que se esperaba, e incluso más: su rendimiento está fuera de toda duda. Se han ganado por méritos propios no solo continuar en la plantilla, sino hacerlo como titulares casi indiscutibles; sin embargo, el equipo no ha dado tanta sensación de seguridad defensiva como el curso pasado.

Demasiados errores en demasiados partidos, sobre todo en una competición tan exigente como la Champions.

Ahí, por cierto, cabe un matiz. Si sabemos que los árbitros en Europa pitan de manera muy diferente (permiten el choque, se señalan menos faltas, etc), al equipo le convendría adaptarse a la situación y no irse al suelo al primer choque, por ejemplo. No sirve de nada que un futbolista pierda el balón y se quede en el suelo reclamando falta. En Europa, las cosas funcionan de otra manera.

En el centro del campo, merece un aplauso con mayúsculas la temporada de Fermín, el jugador que más energía aporta al equipo. Cualquier plantilla necesita a un futbolista así:el Barça haría bien en conservar a Fermín durante muchos años. Algo parecido sucede con Marc Bernal, una de las grandes noticias de la temporada.

Casadó, en cambio, apenas ha tenido minutos: tanto el club como él deben decidir si quieren seguir juntos o por el contrario, conviene buscar una salida que favorezca a ambos.

En ataque, todo apunta a que Lewandowski vive sus últimas semanas como jugador del Barça: probablemente lo más sensato es agradecerle enormemente su aportación a lo largo de los últimos años y despedirle con honores.

Ferran Torres siempre es objeto de críticas, pero sus números siguen siendo notables. Raphinha, lamentablemente para el equipo, ha estado demasiado lastrado por las lesiones, mientras que Rashford ha firmado una temporada intermitente; excelente en algunos partidos pero desaparecido en otros.

Y quizá Roony merezca más minutos de los que ha tenido. Lo más improtante: el Barça debe seguir creciendo.