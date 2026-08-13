Sí, tal y como leéis en el título de esta columna: pase lo que pase, el Real Madrid siempre sale reforzado. O al menos esa es la sensación que tengo desde hace meses leyendo y escuchando a parte de la prensa capitalina. Son los reyes de Europa y también del control retórico. Unos auténticos genios.

A lo largo de estas dos últimas temporadas, tras gastarse una millonada en vano, cada vez que el equipo blanco sufría una desgracia futbolística, el mensaje que se vendía era el contrario de lo que en la realidad acontecía. Se pierde un partido, el equipo sale reforzado. Te machaca el Barça, los merengues reforzados. El Albacete te deja en ridículo en la Copa del Rey, mejor; ahora el Real Madrid se podrá concentrar en “los títulos importantes”. Y así un sinfín de situaciones.

Tal está siendo la desconexión con la realidad que parece que el Real Madrid no lleve dos años en blanco. Ahora, en verano, cuando no se disputan partidos, ese falso optimismo, esa ilusión centrista y ridícula, se centra en el mercado de fichajes. Mientras se nos ha dicho que los 80 millones por Gordon son una barbaridad desmesurada, se nos ha convencido de que los 125 (que pueden llegar a 140) millones por Diomande son una jugada maestra.

Estos movimientos impulsivos, tengo que añadir, me recuerdan a ese Barça de Bartomeu que acabó hundiéndose en la miseria por arrebatos millonarios que acabaron fracasando. La última, la más divertida, la más fresca y surrealista viene a raíz del plantón de Rodri al Madrid. Pese a ser un plantón en público y doloroso por la urgente necesidad de esa pieza en una plantilla repleta de delanteros y superestrellas, han activado sin ningún tipo de vergüenza toda la maquinaria para convertir un fracaso en una falsa e ilusoria victoria.

La genialidad vuelve a ser de Florentino Pérez y el Real Madrid vuelve a salir reforzado. Cómo no. Nos cuentan –nos mienten– que todo ha sido una estrategia quirúrgica para encarecer el fichaje del Balón de Oro español al Barça. A los que no les parece suficiente tal chorrada, añaden que Rodri tampoco es tan bueno, que está acabado y que no le necesitan. Sí, esos mismos que le aplaudían durante la Copa del Mundo cuando pensaban que vestiría de blanco.

Qué más da que lleven dos años sin ganar nada, qué más da los ridículos continuos, que más da que un fichaje que querían, o peor aún, que necesitaban con urgencia, quiera irse al eterno rival; todo lo malo que le pase al Real Madrid, toda la mala gestión que se pueda hacer, tiene solo un motivo: que el Club salga reforzado. Pues si el refuerzo tiene esos resultados y esas metas, como buen culé que soy, que no dejen nunca de salir reforzados.