Pase lo que pase, Pere Romeu

Coger un proyecto ganador es labor más ardua y desagradecida que coger uno de perdedor. De la decadencia, del fondo del pozo, cualquier paso en vertical es bien visto y celebrado por el resto, en cambio, desde la cima, un pequeño tropiezo se convierte en fracaso aun permaneciendo en lo más arriba. Pere Romeu cogió un equipo que lo había ganado todo, una plantilla que llegó a la excelencia del juego y con el peligro de que tanto éxito pasado pudiese acarrear el pasotismo del equipo.

Pero todos los que sabíamos del talante y talento del entrenador, éramos conocedores de que su elección era un acierto rotundo que, sin ser continuista, tendría la capacidad de mantener la motivación y el nivel de unas jugadoras que lo han ganado todo. No solo es un entrenador de autor, uno de esos que marca un estilo propio y que transmite sus ideas sin tapujos, es también alguien que representa a la perfección los valores del Barça y del deporte en general. Alguien trabajador, ambicioso y humilde con solo una idea en la cabeza: jugar bien al fútbol.

Y tras sus dos primeros años, esto que cuento aquí, no son palabras vacías; lo ha demostrado con hechos y con creces. Esta temporada el Barça femenino ha dado un paso hacia delante. En comparación con la también exitosa temporada pasada, en esta vemos un equipo más compacto y más eléctrico que presiona en cada partido como si fuera una final. Al Barça femenino se le pide –por supuesto– ganarlo todo, y este sábado tendremos la oportunidad de hacerlo ante el que es nuestro rival directo en Europa; el temible Olympique Lyonnes.

Y si bien una final es siempre un encuentro en el que puede ocurrir de todo, en este caso es verdaderamente un partido en que ambos equipos tienen las mismas opciones de alzar el tan deseado trofeo. Pase lo que pase en Oslo, de bien seguro que disfrutaremos de un gran espectáculo, pero lo importante es recordar que pase lo que pase, se gane o se pierda, no hay mejor opción en el mundo que contar con el bueno de Pere Romeu.