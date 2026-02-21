Pascual muere en la Copa con su ‘guardia pretoriana’ y lo paga caro

El Barça vivió la primera gran decepción de la temporada, al no poder imponerse al Baskonia en las semifinales de la Copa en un cuarto final donde el equipo llegó sin energía y fundido mentalmente, donde les pasó factura el terrible encuentro de cuartos de final ante UCAM Murcia.

El técnico azulgrana, en su regreso a la Copa Endesa10 años después, no ha podido cambiar la dinámica de los últimos años, ni conseguir volver a luchar por la Copa desde que lo hiciera Roger Grimau hace dos temporadas.

Con un equipo limitado y exprimiendo demasiado a los jugadores veteranos, era complicado llegar a los minutos decisivos con las piernas frescas y todavía menos la cabeza, y el equipo lo pagó en exceso.

Pascual tenía claro que tocaba ganar con los jugadores que ha confiado desde su llegada al Barça y se lleva la decepción de haberlo intentado, aunque los problemas de plantilla, limitados por el presupuesto y sin posibilidades de contar con jugadores de mayor nivel, ha acabado siendo decisivo para que los blaugrana hayan vuelto de vacío.

Una decepción muy grande para este Barça que había depositado mucha ilusión para levantar el primer trofeo de la temporada, pero la realidad es que al Barça no le ha dado para tratar de ganar tres partidos consecutivos, y mucho menos con un equipo en el que solo parecen contar realmente siete jugadores.

Cuando se pierde, parece es fácil recurrir a los que no están y especialmente Miles Norris, que ha sido el gran damnificado en esta Copa, con un Miles Cale que apenas ha aportado nada, y quizá hubiera sido una buena opción.

Ahora solo toca reagruparse, esperar que no sea el Madrid el que levante el título para no hacer un poco más de daño, y empezar a pensar en lo que resta de temporada, donde todavía hay dos importantes títulos en juego, y hay que luchar por ellos, ya sea con la misma plantilla, o con algún añadido más si es posible. Toca lamerse las heridas, tratar de pasar página porque llega el momento culminante de la temporada y habrá que seguir adelante, no toca otra.