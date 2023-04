No pasa nada (o sí), pero no es eso

Decepción, mal partido del Barça en Vallecas, posiblemente el peor de la temporada precisamente cuando era el momento de ponerle el lazo a la Liga, dejar al Madrid a catorce puntos y, no solo eso, dejar a los blancos en evidencia tras la humillación que sufrieron en Girona. Pero el equipo de Xavi no está fino, va justito de gasolina en este final de temporada.

Son dos empates y una derrota en los últimos cuatro partidos. No es consuelo que el Madrid esté peor, aunque sí es verdad que esta derrota no tendrá consecuencias en la clasificación. Podían ser catorce puntos de ventaja, debían ser catorce, pero seguirán siendo once, suficientes para ganar la Liga sin problemas, pero, qué quieren que les diga, no es lo que esperábamos.

No pasa nada, o sí, Xavi, tienes que hacer una profunda revisión de cara a la próxima temporada. Pero insisto, no es eso. Duele haber fallado ante un equipo de media tabla, ya salvado y con menos objetivos que el Barça, que son los máximos.

UNA LÁSTIMA

Fue una lástima. Y eso que Xavi salió con los mejores, por lo menos los que se supone que son los mejores, con De Jong por Busquets, y Pedri y Gavi como interiores, con Ferran Torres, mitad delantero, mitad interior, como frente al Atlético, pero esta vez no funcionó. Frenkie y Pedri salen de una lesión, se les echaba en falta, pero no están al cien por cien.

Y Ferran volvió a las andadas, Raphinha estuvo superado... Total, que el Rayo le puso una marcha más al partido y fue superior. Alvaro y Fran García dictaron la sentencia en el marcador. El gol de Lewandowski llegó tarde, pero queda la esperanza de que sea el final de una mala racha. En definitiva, fue un mal partido, pero ya está, que se lo quiten de la cabeza.

La temporada, en lo que a la Liga respecta, ha sido muy buena y el Barça se ha ganado un colchón de puntos como para que nadie pueda poner en duda su superioridad en el campeonato. El alirón tardará un poco más. Pero igualmente está al caer. Y será merecido.

La clave: el Barça va justito de gasolina, pero su superioridad en la Liga es incuestionable.