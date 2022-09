¿Qué pasa con Ansu Fati?

El pasado 21 de agosto, en la segunda jornada de Liga en Anoeta, Ansu Fati entró en la segunda parte desde el banquillo y reventó el partido: en pocos minutos hizo dos asistencias maravillosas a Dembélé y a Lewandowski y marcó otro gol a placer, en una especie de hat-trick exprés que transmitía la mejor de las sensaciones.

Todos creíamos que Ansu ya estaba a punto para afianzarse en la titularidad, pero se trató de un espejismo. Porque la realidad ha sido muy diferente: solo ha disputado 1 de cada 3 minutos posibles y hoy es el segundo delantero menos utilizado por Xavi después de Memphis. En sus entradas desde el banquillo, es casi siempre la segunda opción, normalmente por detrás de Ferran Torres, y solo ha sido titular en el encuentro ante el Victoria Pilzen de Champions League.

Pero quien de verdad hizo saltar todas las alarmas fue Luis Enrique, cuando justificó así su no convocatoria para la selección: "tiene una relación especial por el gol, pero ahora no lo veo para la lista. Ojalá recupere su mejor nivel, que creo que ahora no tiene". La pregunta está en el aire: ¿Qué pasa con Ansu? Nacido para ser la gran estrella de la cantera de la última década, heredó el '10' de Messi y su carrera quedó súbitamente truncada cuando estaba explotando por culpa de una lesión en la rodilla en la que recayó varias veces y después en el bíceps femoral.

Esta temporada, la primera de Xavi desde el inicio, debía ser el año de su confirmación, pero su entrada en el equipo ha sido mucho más lenta de lo esperado. Para explicar el proceso de adaptación, hay que tener en cuenta la estrategia de Xavi y del cuerpo técnico: su obsesión es que esta vez Ansu no recaiga y por eso se le dosifican los minutos y se le dan tan pocas titularidades. Pero dentro del club también hay una cierta preocupación, porque observan que el Ansu que sale al campo este año parece mucho más contenido, como si fuera con el freno de mano puesto. Y hay incluso la sensación que se ha entrado en un círculo vicioso muy peligroso: se le dosifica para que no se lesione, pero como juega pocos minutos le cuesta coger el ritmo, y como no está en su plenitud de forma entonces no puede entrar en el equipo.

La cuestión es que estamos a las puertas del primer gran partido de la temporada (el próximo 16 de octubre contra el Real Madrid) y ahora mismo Ansu está muy lejos de poder ser titular. Es urgente romper este círculo y que empiece a jugar más minutos. Una cosa es dosificarlo, otra muy diferente es cortarle las alas.