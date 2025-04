Partido a partido, Copa a Copa

El Barça levanto la Copa del Rey / Valentí Enrich

El Barça ya tiene dos títulos esta temporada, la Supercopa de España y la Copa del Rey, ambos ganados en el Real Madrid; el primero, en el terreno de juego de forma clara y brillante, y el segundo, en el terreno de juego con una capacidad de resistencia y afán competitivo admirable, y antes, durante y acabado el partido con un comportamiento como equipo y como club excelente al no dejarse enfangar por los desplantes, intolerables y vergonzantes, del Madrid de Florentino Pérez. No era fácil, ni una reacción, ni otra.

En algún otro artículo, ya he valorado que el fútbol español, pero también el europeo, tiene un problema grave con el Real Madrid. Porque ha entrado en una deriva que es más fácil calificar que entender, sino es que se acude a la psicología. Lo que hace a través de su televisión de presionar a los árbitros menospreciándolos y faltándoles al respeto profesional y personal o decidir no ir a la gala del Balón de Oro porque no le han dado a Vinicius o a los actos previos de la final de la Copa del Rey porque no les ha gustado la respuesta de los árbitros designados, no es solo estrategia.

Existen elementos que van más allá del diagnóstico deportivo. Y los clubs, la Liga y los estamentos federativos se han equivocado mucho al no emprender acciones para detener esta dinámica enloquecida y megalomaníaca.

Con dos títulos ganados ya, los azulgrana mantienen la ilusión en los dos que le quedan. La final de la Copa, pero también los últimos partidos de Liga y la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, han hecho buena la sentencia, considerada un tópico o una excusa recurrente, que hay que ir partido a partido. Porque, y esta también la he escrito más de una vez, en la vida, y por tanto en el deporte, solo somos lo que demostramos ser en cada momento, da igual lo que hemos hecho antes. Y que la providencia nos guarde de las expectativas que nos creamos.