El partido que debería acabar con todos los debates

Un debate relativamente artificial se instaló en el entorno de la selección horas antes del partido ante Austria: en un Mundial, ¿hasta qué punto es importante jugar bien? Es obvio que lo prioritario es gana y superar rondas.

Pero ¿por qué a España se le exige además que gane, que supere rondeas, y que su juego sea brillante, elegante, digno de sentarse ante la tele? Cada selección es víctima de las expectativas que ha generado previamente, y es normal que las de España sean tan altas: solo hay que recordar la Eurocopa de hace dos años.

Pero para liquidar los debates, nada mejor que un partido como el que España firmó anoche en Los Angeles. Un partido completo y convincente. No es que no haya nada que reprochar al equipo; es que la selección se cuela en octavos de manera mucho más brillante que casi todos los otros aspirantes, con permiso de Francia y su estratosférica nómina de delanteros.

Ante Austria, ya sin red, España fue un equipo compacto. Solvente en defensa, fluido en ataque, sólido en cualquier detalle del juego que merezca la pena analizar. Los centrales jugaron con jerarquía, los laterales progresaron como cohetes (qué importante es Cucurella, y cómo está creciendo Porro), los centrocampista llevaron la batuta y en ataque, hubo imaginación, creatividad y acierto.

De la Fuente acertó de pleno con el once inicial: acudió a la esencia, al equipo que tan bien había jugado ante Arabia, y la apuesta le salió bien. La vieja premisa de no tocar lo que funciona -tan denostada por algunos gurús de la modernidad- volvió a desmostrar su eficacia.

Los jugadores que empezaron el Mundial con más dudas han sabido solventarlas poco a poco: es el caso de Baena, que llegaba al torneo sin demasiados minutos en el Atlético y teóricamente llamado a ser un revulsivo puntual. Es titular, y se ha ganado el puesto merecidamente.

Lamine merece capítulo aparte: no marcó, pero agitó el partido hasta límites nunca vistos antes en su trayectoria con la selección. Acaparó el balón de tal manera, con tanta superioridad, que abrumó tanto a los austriacos como a sus propios compañeros: intentó regates imposibles, buscó adornos que solo viven en la imaginación de los más atrevidos. Y eso es buena señal: Lamine rebosa confianza.

Tiene más ganas de Mundial que nadie. Le quedan tantos Mundiales por delante que cabría imaginarlo más prudente, más conservador, pero nada de eso: la chispa de Lamine es lo que convierte a esta selección en un equipo capaz de todo.