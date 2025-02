Del paroxismo al terror

La fiesta azulgrana no pudo ser completa / Valentí Enrich / SPO

Con la pizza en el horno unos y la última carrera hasta el estadio para llegar a su localidad otros, el Atlético de Madrid ya le había marcado dos goles a los de Flick. Ni en sus peores pesadillas había imaginado Hansi que iba a celebrar así sus estrenados 60 años. Para más inri, Ferran se quedó solo dos veces ante el portero y no fue capaz de marcar. La araña ya lo había hecho. El tiburón no lo consiguió. Todo esto sucedía en apenas diez minutos y, no hace tanto tiempo, la mayoría habría tirado la toalla rindiéndose ante el Cholo, el entrenador del equipo menos goleado de la Liga.

Pero este Barça le ha dado la vuelta al pesimismo. Te lo crees. Te diviertes. Y si está Pedri en el campo, más. Digerir la empanada (la gastronómica y la futbolística) ahora sí que es una opción. Aunque se te lleven los demonios y tengas que llevarte al campo un termo de tila y un trankimazín sublingual, sabes que este equipo va a morir por el escudo. La monumental locura que supuso ver como remontaba del 0-2 al 4-2 es directamente proporcional a la estabilidad que genera saberse en manos de un entrenador y de unos jugadores que tienen más hambre que el perro de un ciego. Ver a Cubarsí, con apenas 18 años y la ‘L’ en el coche, erigirse como uno de los mejores centrales del momento y goleador de la noche, fue un regalo para el barcelonismo. Besó el escudo con tanta pasión como fue empujado hasta el suelo por su amigo Lamine Yamal, que lo celebró casi tanto como él. Memorable actuación del central que parece que lleve jugados trescientos partidos como profesional y que se fue a casa con mal sabor de boca al ver como el Atleti empataba sin que él pudiera hacer nada por evitarlo.

Y qué decir de Pedri, capitán general ayer, hoy y mañana. Que nadie dude que es candidato a ganar cualquier título individual. El ‘seny’ en medio de tanta ‘rauxa’. Cuando Flick decidió retirarlo del terreno de juego, la cosa se torció. No funcionaron los cambios en esta ocasión, esto es así. Los que habían conseguido levantarse y golear, con trazas de equipo campeón, cometieron errores de bulto que culminaron con ocho goles a repartir. Inmerecido empate para el Atlético de Madrid, sí, pero las ‘pájaras’ se pagan y al Barça le sobraron los primeros cinco minutos y los diez últimos. El resultado no reflejó la autoridad, el fútbol y el trabajo de los azulgrana pero los errores -Koundé ha vuelto a salir en la foto- empañaron lo que estaba siendo una auténtica fiesta en Montjuïc.

Quedan 90 minutos en Madrid y, en otras circunstancias y no hace tanto tiempo, pocos darían un duro por superar la eliminatoria. Pero este equipo tiene trazas de número uno, hambre de títulos y una juventud que suma más que resta. Ya lo dijo Pedri al final del envite: “Todavía tenemos mucho que aprender. Debemos estar más listos con balón”. Mientras tanto, son líderes en la Liga y se clasificaron en segundo lugar en la primera fase de la Champions League. Aunque nos lleven del paroxismo al terror, son capaces de levantarnos del asiento una y otra vez.