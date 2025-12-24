Un parón (in) oportuno

Los jugadores del Barça celebran uno de sus goles contra el Villarreal en el partido de LaLiga 2025/26 / Dani Barbeito

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, afirmó tras la victoria en Vila-real que lo mejor eran los tres puntos, que no acababan de jugar del todo bien y que había visto al equipo algo cansado.

Desde la derrota ante Real Madrid y Chelsea, los azulgranas han ganado los ochos partidos siguientes de Liga y entre ambas competiciones llevan siete victorias consecutivas, ocho con la de la Copa del Rey.

De estar cinco puntos por debajo de los blancos al salir del Bernabéu, llegan al parón de Navidad con cuatro de ventaja. Desde hace un año, han pasado de tener 38 puntos y ser segundos por detrás del Atlético, líder con 41, a haber sumado 46 y afianzados en el liderato.

Todas las dudas que se generaron entre finales de octubre y finales de noviembre con esas dos derrotas y el empate decepcionante en Brujas en medio, se han desvanecido. Claro que el parón le irá bien al equipo para descansar física y mentalmente, recuperar lesionados como Pedri y Olmo, regenerar renqueantes como Koundé y aprovechar para que Èric Garcia se quite la máscara.

Es probable que el Espanyol, que acumula cinco victorias consecutivas sin haberlo visto venir, prefiriera que la Liga no se detuviera ahora y así recibir a los azulgranas el próximo domingo, como si fuera una inocentada. Y creo que también el aficionado querría un fin de semana entre fiestas con fútbol.

No se entiende que la Liga tenga que someterse a tantas interrupciones y anticipos de jornadas porque cuatro clubes deben disputar la Supercopa a mediados de enero. ¿Por qué cuatro si es un torneo entre el campeón de Liga y el de Copa? ¿Por qué en Arabia Saudí?

Los aficionados al fútbol encajan todas las codicias, especulaciones y miserias de las que son capaces sus agentes, por gruesa que la cometan. Claro que el calendario es el menor de los inconvenientes, pero es un despropósito. Si un día se sentaran y se pusieran de acuerdo y ordenaran el gabadal de competiciones que perpetran… pero no pasará.