Paren máquinas (pero solo si Ancelotti se queja del calendario)

Carlo Ancelotti durante el partido de Liga disputado entre el Villarreal y el Real Madrid / EFE

Teóricamente, en el libro de estilo de Carlo Ancelotti no figuraban ni críticas a los árbitros ni lamentos por situaciones tan desfavorables para su equipo como en otros contextos para el resto. La de no 'rajar' de los colegiados hace ya mucho tiempo que quedó enterrada, mientras que la de no 'blasfemar' sobre el calendario y otras 'inclemencias' la verdad que es que también.

El 'código de honor' de Carletto es cambiante. Un poco según fluya todo hacia su interés o no. Si es el Barça, el Atlético o cualquier rival directo el perjudicado, en rueda de prensa saca su versión más caballeresca. Aquella que le hizo ganarse el apodo de 'El Pacificador'. Si, por contra, el viento sopla en contra del Madrid, ahí sí activa la maquinaria. Muy bien engrasada por el 'capo' de todo, Florentino Pérez.

En la rueda de prensa posterior al partido que, otra vez, ganó su equipo por la mínima y sin brillo ante el Villarreal, Ancelotti decidió sacar la artillería pesada: "Es la última vez que vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso, nunca más lo vamos a hacer. Pedimos a la Liga dos veces cambiar el horario de este partido y no hicieron nada. Esta es la última vez".

No nos presentaremos...

Una especie de ultimátum que refrendó cuando le repreguntaron sobre si a la siguiente ocasión no se presentaría al partido: "No nos presentaríamos, eso es".

Bravuconada o no, está claro que desde las altas esferas del Madrid se decidió ir duro para elevar la queja por el descanso. Pese a ser evidente que no es una situación desfavorable respecto al resto, que en un momento u otro también ha sufrido esas 'inclemencias'.

YA SE HA DADO LA MISMA SITUACIÓN

Por ejemplo, el Barça ya se ha visto en esa misma situación esta temporada. El tiempo que transcurrió entre el partido de Champions ante el Mónaco y el de Liga (precisamente) ante el Villarreal fue exactamente ese. Y el club azulgrana venía de viajar en avión, mientras que los blancos jugaron a un puñado de kilómetros de su estadio.

La AFE tardó nada y menos en postularse y hacer un comunicado para clamar al cielo y reforzar la crítica de Ancelotti. Aún se la espera cuando el Barça sufrió lo mismo hace unos meses...