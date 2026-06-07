El Papa León XIV tiene tiempo para rectificar: Su Madrid es un drama

"El Papa es de todos los equipos, pero Robert Prevost es del Madrid”. Las palabras de León XIV su llegada a la capital de España coinciden con uno de los momentos más bajos de la historia del club madridista. Por primera vez en los últimos 16 años, el Real Madrid baja el telón a la temporada sin ganar ningún título. Ni en fútbol ni el baloncesto. Y, evidentemente, ni en el fútbol femenino. Hacía muchos años que el club blanco no caída tan bajo porque a la nefasta temporada del equipo de Xabi Alonso primero y de Álvaro Arbeloa después se une a la de Sergio Scariolo al ser eliminado en los cuartos de final de los play off de la Liga Endesa.

Las caras de los aficionados blancos ayer abandonando el Palacio de los Deportes eran todo un poema. No salían de su asombro. El finalista de la Euroliga había sido aplastado por la Laguna Tenerife y se quedaba en blanco.

El Madrid vive, además, hoy una jornada que puede suponer un punto de inflexión en su futuro, pues Florentino Pérez se somete a las elecciones con un rival inesperado. Hace veinte años que no se celebran unas elecciones en la casa blanca y Florentino no debía ni acordarse de lo que es una campaña electoral. Se pensaba que nadie le tosería y Enrique Riquelme logró los mínimos para montar una candidatura de urgencia. A toda prisa.

No tiene mucha chance, pero ha obligado a Florentino a pisar el lodo y a recordar el camino a los programas de televisión para reivindicar que su Madrid es hoy el club más valorado del mundo.

El Papa visita el Centro de Emergencia y Atención Integral (Cedia). / J.J.Guillen POOL / EFE

Grandeza blanca

Es de estúpidos negar la grandeza del club blanco, y de necios sería obviar su tremendo palmarés. Y existe el convencimiento de que el Madrid volverá por sus fueros porque es una referencia mundial, porque es, con el Barcelona, el equipo más popular del planeta. Y un club así solo está destinado a perdurar, a aumentar el número de sus seguidores, entre los que se encuentra el bueno de Robert Prevost.

Sin embargo, la visita papal a España coincide con la gota que colma el vaso a una campaña nefasta y con el final de una campaña electoral de vergüenza ajena por la facilidad de unos y otros de anunciar fichajes que eran desmentidos de forma inmediata (Haaland y Kloop) o incluso que eran inventados por la IA (Mourinho).

El Madrid deberá cambiar mucho para reencontrar el rumbo y quien gane las elecciones tendrá poco margen para equivocarse porque se parte de muy abajo. Tanto en fútbol como en baloncesto porque los dos equipos viven un periodo de transformación generacional que no ha sabido consumar. Florentino se ha creído que el cambio llegaría por arte de magia, pero uno no se puede creer más importante que el propio destino.