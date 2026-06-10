La pantomima de la oferta de los 150 millones: En la capital tienen miedo al Barça

El dominio azulgrana en las dos últimas Ligas, que va camino de convertirse en hegemonía, escuece en la capital de España hasta el punto que Florentino Pérez y Enrique Cerezo se han juntado para hacer frente común a los deseos del Barça de mejorar aún más su plantel para hacerlo imbatible en España y poder aspirar a asaltar la Champions. Los mandatarios de Real Madrid yAtlético se han dejado fotografiar en algún restaurante en las últimas días, síntoma de esta unión que hoy tienen. El Barça les mueve a asociarse y el primer golpe ha sido la pantomima que se han inventado con la oferta blanca de 150 millones por Julián Alvarez, rechazada por los colchoneros.

Con este pacto, Florentino puede decir a los socios que cumple con su promesa electoral de presentar una oferta jamás vista. Tenía hablado que el Atlético no la iba a aceptar por lo que se saca un problema de encima. Además, ayuda al Atlético en su negociación con el Barça para el fichaje del argentino. El Atlético le quiere vender por 150 millones, una oferta a la que el Barça, hoy por hoy, no piensa alcanzar.

Florentino Pérez y Enrique Cerezo juntan fuerzas para frenar al Barça

Florentino Pérez y Enrique Cerezo, en la previa del 'Euroderbi' / Real Madrid

Con esta oferta rechazada al Madrid, el listón está allí arriba y cualquier oferta que llegue por debajo de esta cifra no debería ser ni escuchada. Así pues, con esta alianza, el Madrid gana y el Atlético pone terreno de por medio con el Barcelona. La batalla será larga y el Barça cuenta con la suerte de tener al jugador de cara. Julián no quiere ir al Madrid ni seguir con Simeone. E Irse al PSG no es su opción ideal. Como dijimos en SPORT, el argentino está loco por jugar en el Barcelona y se mantendrá firme para lograrlo.

Es la gran baza que tiene el Barça en esta carrera que ha puesto en guardia a los dos equipos de la capital ¿Tanto miedo tienen?, ¿Tanto impone el Barça?, ¿Tan mal hacen las cosas, tantas decisiones erróneas han tomado, para no poder construir un proyecto competitivo que les lleve a lo más alto teniendo en cuenta las millonarias inversiones que llevan haciendo en los últimos años? La suerte para el Barça es que se han quitado la careta.